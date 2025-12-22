Sampdoria, prima la Reggiana poi il calciomercato. La priorità rimane un attaccante

Che il 2025 non sia stato proprio un anno da ricordare per la Sampdoria è sotto gli occhi di tutti: la miracolosa salvezza ottenuta lo scorso anno dopo il 'pasticcio Brescia' sembra non aver insegnato molto alla formazione blucerchiata, che ha già cambiato allenatore ma rimane comunque nei bassifondi della classifica del campionato di Serie B. La sfida di sabato 27 dicembre potrebbe essere un nuovo inizio, ma l'avversario che arriverà a Marassi sarà un'ostica Reggiana: chiudere con un mancato risultato casalingo, però, potrebbe complicare un po' i piani generali.

Certo è che sul mercato si interverrà, anche se - stando ai rumors - sembra esserci una certa frenesia che rischia poi di essere deleteria. Al netto di Salvatore Esposito per il centrocampo (lo Spezia cederà il suo gioiello a una diretta rivale?), la priorità sembra essere un attaccante, con Samuele Mulattieri - ora al Deportivo La Coruña ma di proprietà del Sassuolo - e Matteo Brunori del Palermo in cima alla lista dei desideri. Ma attenzione, spunta poi il nome di Giuseppe Caso, che potrebbe lasciare il Modena. Nomi tutti validi, ma chiaramente ci saranno le formule su cui ragionare, e in quel caso la situazione potrebbe essere in salita.

Non solo, vivo anche il capitolo uscite. Sarà questo prioritario rispetto alle entrate? Sembra di no, ma i prossimi giorni chiariranno sicuramente meglio il tutto. Il tempo è tiranno, e le mosse occorreranno abbastanza celermente...