La Supercoppa è la settima meraviglia di De Laurentiis. Su 14 trofei del Napoli
Il Napoli aggiorna il suo palmarès con la vittoria della Supercoppa Italiana, la 3ª della sua storia. Complessivamente sono 14 i trofei vinti, considerando quelli non soppressi come la Coppa delle Alpi e la Coppa di Lega Italo-Inglese. Di questi 14, la metà sono sotto la gestione De Laurentiis. Nel dettaglio:
AVANTI DE LAURENTIIS
Serie A (2): 1987, 1990
Coppa Italia (3): 1962, 1976, 1987
Supercoppa Italiana (1): 1990
Coppa UEFA (1): 1989
CON DE LAURENTIIS
Serie A (2): 2023, 2025
Coppa Italia (3): 2012, 2014, 2020
Supercoppa Italiana (2): 2014, 2025
