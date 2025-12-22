Il Napoli ha dissipato ogni dubbio: la Supercoppa l'ha vinta la squadra che si è dimostrata più forte

Essendo un'appendice della passata stagione, è lecito che sia andata così. Il Napoli che lo scorso anno si è conquistato con merito lo Scudetto, chiude la stagione con un altro trofeo. Il successo per 2-0 sul Bologna nasconde una partita seria, tosta, di grande qualità, da parte della squadra di Antonio Conte. Che al netto del risultato a favore, ha messo in scena una prova di superiorità particolarmente marcata. Nonostante fino a poche ore dal fischio d'inizio quasi nessuno avesse previsto una vittoria agile degli azzurri.

All'interno dei 90 minuti è evidente come spicchi il nome di David Neres, autore della doppietta decisiva e di giocate di alta scuola. Ma è un po' tutto il Napoli ad uscire con grande entusiasmo da questo successo che ha portato la Supercoppa Italiana. Perché la squadra di Antonio Conte ha dominato il campo in lungo e in largo, concedendo praticamente niente al Bologna e anzi, mangiandosi diversi gol che avrebbero potuto raccontare un risultato ben più ampio.

"Alla fine si ricorda solo chi vince", aveva spiegato nel pre gara l'allenatore azzurro. E allora pazienza, se i vari Hojlund, Spinazzola e McTominay si sono divorati più volte il gol che avrebbe chiuso i giochi ancora prima. Quello che contava era il successo, l'unica cosa che si ricorderà è la Supercoppa Italiana. E non il risultato nei suoi numeri. Ed il Napoli, dal campo dell'Al-Nassr sede della sfida, esce con un trofeo in più da mettere in bacheca e soprattutto con tante belle certezze ritrovate che torneranno utili anche in campionato e in Champions League.