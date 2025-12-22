Italiano a scuola da Conte. Dietro la Supercoppa c'è un capolavoro tattico del tecnico del Napoli

Prima della sfida, nelle ore precedenti il fischio d'inizio, gli allenatori di Napoli e Bologna si erano scambiati parole al miele l'uno verso l'altro: "Conte è tra i migliori al mondo, ha grande capacità tattiche, è una grande persona ed è un piacere salutarci. È fonte d’ispirazione per tanti. Personalmente guardo tutti e cerco di cogliere da tutti e lo dico ai ragazzi di guardare le partite per fare nostri alcuni dettagli", aveva detto Italiano di Conte.

"Di Vincenzo posso parlare solo bene. Ha tanta voglia di imparare e migliorare. Ha fatto la gavetta, come l’ho fatta io e dove è andato ha sempre fatto bene. Ha una passione grandissima e vuole sempre migliorare. Noi allenatori dobbiamo cercare, ogni giorno, di crescere e rendere migliori le nostre conoscenze. E lui ha fame, ha voglia di arrivare, ha passione e si vede. Sta facendo un ottimo lavoro ovunque è stato", era stato invece il pensiero di Conte verso il rossoblù.

Alla fine sul campo ha avuto la meglio Conte, col suo Napoli che si è portato a casa la Supercoppa Italiana grazie al 2-0 di Riyad firmato David Neres. Una sfida che il Napoli ha tenuto saldamente in mano dall'inizio alla fine, dal primo all'ultimo minuto. Col Bologna che ha avuto pochissime occasioni per pungere la difesa azzurra. Merito appunto di Conte, che ha preparato i suoi al meglio sia dal punto di vista tattico che mentale. L'entusiasmo del Bologna poteva essere un'insidia, ma il Napoli l'ha attenuato e contenuto così come ha contenuto i pungenti attaccanti rossoblù. Con una difesa a tre stretta, esterni mai fuori posizione, un Lobotka encomiabile e gli attaccanti bravi sia ad offendere che soprattutto a supportare la squadra in fase di contenimento e di ripartenza, con Hojlund alle prese con un lavoro sporco raramente visto in stagione. Tante belle cose da parte del Napoli insomma e un po' meno dal Bologna. Con Vincenzo Italiano che, proprio come aveva predetto in conferenza, potrà solo trarre ispirazione da questa serata.