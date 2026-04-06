Live TMW Lecce, Pierotti: "Guardiamo avanti pensando alle prossime sette partite"

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Santiago Pierotti si presenta ai microfoni della sala stampa del "Via del Mare" al termine di Lecce-Atalanta. Queste le dichiarazioni rese dal calciatore giallorosso.

17.10- Inizia la conferenza stampa.

Sei stato tra i pochi a lottare su tutti i palloni...

"Abbiamo fatto bene i primi trenta minuti, creando occasioni. Dopo il gol abbiamo abbassato il livello e l'attenzione, dobbiamo lavorare maggiormente su questo aspetto".

Una delle più brutte prestazioni di questa stagione?

"Sì, ci può stare, ma siamo professionisti e dobbiamo capire il momento, dobbiamo guardare avanti pensando alle prossime sette partite".

I risultati favorevoli delle avversarie non dovevano darvi una spinta in più?

"Sbagliare ci può stare ma non deve mai mancare l'atteggiamento. Abbiamo fatto grandi partite in passato, sicuramente dobbiamo migliorare ed essere più concentrati".

Il tuo spirito di sacrificio deve essere da monito per i compagni?

"Io ci sono in qualsiasi ruolo, ovunque mi chiede di giocare il mister. In settimana dobbiamo lavorare, capire cosa abbiamo sbagliato e migliorare".

17.15- Finisce la conferenza stampa.