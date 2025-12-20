Serie B, Cesena-Juve Stabia: gli emiliani per il secondo posto, i campani per consolidare la zona playoff

Cesena-Juve Stabia è una delle cinque partite di questo sabato pomeriggio di Serie BKT. La sfida che andrà in scena all'Orogel Stadium-Dino Manuzzi sarà valida per la 17esima giornata di campionato, e vedrà rispettivamente affrontarsi la terza e l'ottava in classifica.

COME ARRIVA IL CESENA

Il Cesena arriva alla sfida di questo pomeriggio ricco d'entusiasmo e voglia di continuare a sognare in grande, perché se alla fine della giornata i risultati gli sorrideranno, la formazione di Mignani potrebbe vivere il Natale al secondo posto, in piena zona promozione. Nelle ultime 3 partite di campionato i bianconeri hanno conquistato 7 punti, mentre sono 6 le vittorie nelle ultime 10 di campionato.

COME ARRIVA LA JUVE STABIA

Per certi la Juve Stabia è un po' la sorpresa di questo campionato, perché al netto di tutte le difficoltà extra campo che l'hanno colpita, la formazione gialloblù è comunque in scia dei playoff. Sicuramente il rendimento non è stato dei migliori nelle ultime 10 (3 sconfitte, 3 pareggi e 3 vittorie), ma il successo nell'ultimo turno di Serie BKT contro l'Empoli potrebbe spronare la formazione di Abate a dare continuità alla vittoria di settimana scorsa per avvicinarsi in classifica al Catanzaro.