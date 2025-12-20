Serie B, Pescara-Reggiana: squadre rimaneggiate a caccia di riscatto

Si chiude questa sera alle 19.30 il programma odierno della 17^ giornata di serie BKT con la sfida in programma allo stadio “Adriatico Giovanni Cornacchia” fra Pescara e Reggiana. In palio punti importanti in chiave salvezza fra biancazzurri e granata. Gli abruzzesi vogliono tirarsi fuori da una situazione di classifica molto critica, e lo possono fare solo attraverso un successo che manca da tre mesi. L’unica vittoria infatti risale al 21 settembre, ovvero il 4-0 roboante ai danni dell’Empoli quando sulla panchina c’era ancora Vincenzo Vivarini. Dal canto suo gli emiliani cercheranno di riscattare la sconfitta interna contro il Padova, e mantenersi a distanza di sicurezza dalle sabbie mobili della bassa classifica. Dirige il confronto Ermanno Feliciani di Teramo, assistenti Matteo Politi di Lecce e Francesco Cortese di Palermo. Il quarto ufficiale Valerio Pezzopane de l’Aquila. Var: Marco Monaldi di Macerata. Avar: Livio Marinelli di Tivoli.

Come arriva il Pescara - Giorgio Gorgone squalificato per due giornate sarà sostituito in panchina dal suo vice Emanuele Testini. Lo stiramento al quadricipite ha fermato Faraoni in settimana, assenza che va ad aggiungersi a quelle di Tsadjout, Pellacani, Merola e Olivieri. Torna dallo stop imposto dal giudice sportivo Olzer, mentre Dagasso e Corazza dovrebbero farcela a scendere in campo nonostante i malanni fisici

Come arriva la Reggiana - Emergenza anche per Davide Dionigi, sono stati squalificati Papetti e l’ex Marras che vanno ad aggiungersi a Charlys, espulso a Mantova, quindi al secondo dei tre turni di stop imposti dal giudice sportivo. A questi si sono aggiunti in settimana Girma e Gondo usciti malconci dalla partita persa contro il Padova.