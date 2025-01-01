Fuori dalla Supercoppa? Il Milan si consola subito (e non per il ko dell'Inter)

Archiviata l'eliminazione dalla Supercoppa Italiana per opera del Napoli, il Milan è rientrato ieri dall'Arabia Saudita e sta osservando ora due giorni di riposo; la ripresa degli allenamenti avverrà lunedì, giorno da quale i rossoneri inizieranno a preparare il match contro l'Hellas Verona di domenica 28 dicembre, in programma alle 12:30 a San Siro.

Ai dettagli

Nel frattempo, però, la dirigenza si sta muovendo sul mercato per portare a Milano il primo acquisto invernale. Si tratterà di Niclas Füllkrug, attaccante tedesco del West Ham. L'idea del Milan è chiudere l'operazione entro lunedì in prestito con diritto di riscatto, in modo da formalizzare i documenti entro la fine dell'anno e tesserare il prima possibile il giocatore. Dunque, Füllkrug potrebbe esordire con il Milan contro il Genoa alla prima partita utile dopo l'inizio del calciomercato.

Le statistiche

Fullkrug non sta vivendo il migliore momento della sua carriera: nell'estate 2024, quando fu cercato anche dal Milan ed era reduce da una grande stagione con il Borussia Dortmund, il centravanti decise di andare in Premier League ma dopo circa un anno e mezzo si ritrova fuori dalle rotazioni dei titolari e con tanti guai fisici che hanno interrotto ripetutamente il suo percorso. Quest'anno ha giocato solo 413 minuti: 8 presenze in Premier League di cui 5 da titolare e 1 in Coppa di Lega. Dal 20 ottobre a oggi è stato in campo solamente per 28 minuti. In questa stagione il tedesco è ancora a fermo a quota zero gol segnati.