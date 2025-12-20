Serie B, Avellino-Palermo: una sfida per due squadre a caccia di continuità

La Serie B entra nella giornata che precede le festività natalizie con un anticipo di grande interesse. Il Palermo affronta l'Avellino alle ore 17.15 allo stadio Partenio-Lombardi per la diciassettesima giornata del campionato. I rosanero occupano attualmente il quinto posto in classifica con 29 punti e si trovano a soli due punti dal secondo posto del Monza. La squadra di Filippo Inzaghi arriva alla trasferta campana con tre vittorie consecutive e 10 punti raccolti nelle ultime quattro giornate. L'Avellino si presenta al match con un percorso recente più discontinuo: nelle ultime cinque partite i lupi hanno collezionato tre sconfitte, un pareggio e una vittoria. La formazione di Raffaele Biancolino occupa la dodicesima posizione con 20 punti e 11 delle 20 lunghezze conquistate sono arrivate tra le mura amiche. Il match rappresenta per il Palermo l'opportunità di centrare un traguardo che manca dal 2014: quattro vittorie consecutive in Serie B.

COME ARRIVA L'AVELLINO - L'Avellino si presenta all'appuntamento con il Palermo reduce dal pareggio interno contro il Venezia e dalla sconfitta con il Catanzaro. La squadra di Raffaele Biancolino deve fare i conti con una lista di indisponibili che si è allungata nelle ultime settimane. L'assenza più pesante riguarda Justin Kumi, fermo per alcune settimane a causa di una lesione al flessore della coscia destra. Restano ai box anche Pasquale Pane e Michele Armellino, mentre la presenza dell'ex rosanero Roberto Insigne rimane in forte dubbio. Sul fronte delle scelte tattiche, il tecnico irpino dovrebbe confermare il modulo 3-5-2 con Giovanni Daffara tra i pali. La linea difensiva sarà composta da Alessandro Fontanarosa, Lorenco Simic e Patrick Enrici. A centrocampo Dimitrios Sounas agirà in cabina di regia, affiancato da Luca Palmiero o Michele Besaggio, con Martin Palumbo schierato in posizione più avanzata. Sulle corsie esterne spazio a Tommaso Cancellotti e Filippo Missori. Il reparto offensivo vedrà l'ex di giornata Gennaro Tutino in coppia con Tommaso Biasci, favorito su Francesco Patierno per una maglia da titolare. I lupi campani cercheranno di sfruttare il fattore campo e il manto in erba sintetica del Partenio-Lombardi, superficie che in passato ha creato difficoltà ai rosanero.

COME ARRIVA IL PALERMO - Il Palermo si presenta alla trasferta campana con la ferma intenzione di proseguire la striscia positiva e agganciare il secondo posto in classifica. La squadra di Filippo Inzaghi ha ritrovato continuità di risultati grazie a tre successi consecutivi contro Empoli, Sampdoria e nelle altre uscite recenti. L'allenatore rosanero deve valutare le condizioni di Niccolò Pierozzi, uscito anzitempo dalla gara con la Sampdoria e a rischio forfait per il match di Avellino. Il laterale destro potrebbe restare fermo anche in vista della successiva sfida con il Padova per non correre rischi. Anche Ajosa Vasic resta in dubbio a causa di un problema alla spalla che lo ha tenuto fuori nell'ultimo turno. Il tecnico dovrebbe confermare il modulo 3-4-2-1 con Jesse Joronen in porta. La difesa a tre sarà composta da Bartosz Bereszynski, Mattia Bani e Pietro Ceccaroni. In mediana Filippo Ranocchia e Jacopo Segre formeranno la coppia centrale, con Tommaso Augello confermato sulla corsia mancina. Sulla fascia destra è favorito Salim Diakité in caso di assenza di Pierozzi, anche se resta viva l'opzione Emanuel Gyasi, rientrato tra i convocati la scorsa settimana. Sulla trequarti agiranno Jeremy Le Douaron e Antonio Palumbo a supporto del centravanti Joel Pohjanpalo, attuale capocannoniere della Serie B con 10 reti all'attivo. L'attaccante finlandese cerca il gol dopo il digiuno nella sfida con la Sampdoria per consolidare la vetta della classifica marcatori del torneo cadetto.