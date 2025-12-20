Serie B, Modena-Venezia: testa a testa per inseguire la capolista

Scenderanno in campo alle 15.00 Modena e Venezia per la diciassettesima giornata di campionato di Serie B. Le due formazioni sono appaiate in classifica a quota 29 punti al quarto posto: l'occhio è ovviamente alla capolista Frosinone, primo a quota 34 lunghezze, ma attenzione al gran traffico in zona Playoff con diverse formazioni in pochi punti. Canarini che dovranno riscattare necessariamente le ultime sfide tra le mura amiche, mentre i veneti sono in serie positiva da inizio novembre e non vorranno fermarsi, giunti al primo giro di boa della stagione. Entrambe arrivano da un successo e proveranno a dare continuità alle proprie prestazioni.

Come arriva il Modena

La squadra di Sottil arriva allo scontro diretto senza poter contare su Tonoli e Defrel, mentre Cotali recupera almeno per la panchina. Chichizola difenderà i pali, mentre nella difesa a tre ci saranno Dellavalle, Adorni e Nieling. Zanimacchia e Zampano saranno gli esterni con Gerli al centro in mediana: affianco a lui ci saranno Santoro e Sersanti. Davanti, scelte obbligate con Pedro Mendes in coppia con Gliozzi, in gol nell'ultima sfida: attenzione però alle chance di Massolin.

Come arriva il Venezia

Anche per Stroppa assenze importanti, come quella di Kike Perez per squalifica. Tra i pali ci sarà Stankovic, mentre nella difesa a tre presenti Schingtienne, Svoboda e Sverko. Hainaut e Bjarkason saranno gli esterni mentre con Busio e Doumbia in mezzo al campo ci sarà probabilmente Duncan. Fila partirà nuovamente dalla panchina: davanti confermati Yeboah e Adorante, che ha firmato la rete del definitivo 2-0 contro il Monza.