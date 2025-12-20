Lazio, con la Cremonese per sfatare un tabù: mai in stagione due vittorie consecutive

La trasferta di Parma come scintilla, la sfida con la Cremonese per mettere da parte un tabù stagionale e dare il via alla rincorsa all'Europa. Questo è l'obiettivo della Lazio di Maurizio Sarri questa sera alle ore 18:00 allo Stadio Olimpico. I biancocelesti infatti inseguono per la prima volta in stagione due vittorie consecutive, obiettivo apparentemente semplice da ottenere ma che la squadra di Sarri non ha mai raggiunto. Il concetto di discontinuità portato all'ennesima potenza, quasi come se i risultati riflettessero in pieno l'andamento dell'annata. Discontinuità progettuale con il mercato bloccato, discontinuità di formazione visto il numero sempre altissimo di indisponibili e di conseguenza discontinuità di risultati. Oggi Sarri dovrà cambiare ancora una volta la sua formazione, ma spera soprattutto di invertire la rotta e iniziare il percorso per entrare veramente nella lotta per l'Europa.

Lazio, scelte obbligate tra centrocampo e attacco per Sarri

La buona notizia per Sarri è il recupero di Tijjani Noslin, rientrato ieri in gruppo dopo l'influenza che lo ha fermato nei giorni scorsi. L'olandese è sempre più in vantaggio nel ballottaggio con Pedro, l'unico dubbio di formazione che si porta il tecnico toscano alla sfida di oggi. Per il resto scelte obbligate negli altri due slot da assegnare nel tridente offensivo, con i soli Castellanos e Cancellieri a disposizione vista l'assenza di Dia per la Coppa d'Africa, l'infortunio di Isaksen e la squalifica di Zaccagni. A centrocampo non ci saranno Dele-Bashiru e Basic, entrambi hanno concluso il 2025 con il nigeriano in Coppa d'Africa e il croato squalificato per due giornate. Vecino prenderà il posto di Basic nel terzetto con Cataldi e Guendouzi, mentre l'unico cambio dalla panchina sarà Belahyane. Dietro torna invece il quartetto titolare con il rientro di Mario Gila dalla squalifica al fianco di Romagnoli con Marusic e Pellegrini sugli esterni davanti a Provedel.