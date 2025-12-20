TMW Calabria torna in Serie A a gennaio? Contatti con due club di A per l'ex terzino del Milan

In Grecia dalla scorsa estate, il futuro di Davide Calabria potrebbe essere in Serie A ancora una volta. Il ventinovenne terzino gioca al Panathinaikos di Rafa Benitez ma non ha perso estimatori e club che ne stanno seguendo il percorso anche nel nostro campionato. Dopo la lunga esperienza al Milan e quella al Bologna, ci sono due squadre del massimo campionato sul classe 1996 di Brescia.

Secondo quanto raccolto da Tuttomercatoweb.com, sono da registrare primi contatti e interessi da parte di Fiorentina e Lazio per Calabria. I Viola nel ruolo potrebbero presto salutare il brasiliano Dodò, il cui rinnovo è finito in alto mare insieme alla crisi gigliata. La Lazio, altrettanto, nella posizione ha proposte per Adam Marusic e Maurizio Sarri gradirebbe un giocatore eventualmente pronto e con esperienza nel reparto.

C'è il gradimento di entrambe le società, da capire quel che vorrà fare Calabria, quale sarà l'intenzione del Panathinaikos e anche se gli interessi diventeranno proposte concrete ma è certo che adesso il nome dell'ex capitano del Milan è tornato nel mirino di club del nostro campionato. Fino ad oggi, Calabria ha giocato 16 partite in totale nella formazione ateniese: 10 presenze con 1 gol e 1 assist in campionato, 5 con 1 marcatura in Europa League e 1 presenza anche nelle qualificazioni europee per un totale di 1088 minuti in campo.