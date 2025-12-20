Serie B, Frosinone-Spezia: la capolista cerca il quinto successo consecutivo

Il campionato di Serie B si avvicina al giro di boa. Allo "Stirpe", alle ore 15, si affronteranno Frosinone e Spezia in occasione della 17esima giornata: in palio punti pesanti in un confronto che si preannuncia molto acceso tra due squadre in lotta per obiettivi diametralmente opposti. La sfida sarà diretta dal sig. Marco Piccinini della sezione AIA di Forlì.

COME ARRIVA IL FROSINONE - I ciociari non vogliono smettere di stupire: primi in classifica con 34 punti, a +3 sul Monza, gli uomini di Massimiliano Alvini andranno a caccia della quinta vittoria consecutiva, utile a lanciare un altro chiaro segnale alle contendenti alla promozione diretta in Serie A. Out gli infortunati Jacopo Gelli e Raychev, oltre ai fratelli Oyono impegnati in Coppa d'Africa, mentre rientra tra i convocati Barcella. In chiave probabile formazione, si va verso il 4-2-3-1 con Ghedjemis, Koutsoupias e Kvernadze a supporto di Raimondo.

COME ARRIVA LO SPEZIA - Situazione molto delicata in casa bianconera, con la squadra che a causa dell'ultimo ko subito in casa contro il Modena (0-2) non è riuscita ad abbandonare la zona Playout e si trova ora al 17° posto a quota 14 punti, in coabitazione con il Mantova. Per la truppa di Roberto Donadoni sarà determinante il confronto odierno, dal quale sarà obbligatorio uscire con il bottino pieno per mantenersi in piena corsa per la salvezza diretta e trascorrere il Natale con un pizzico di serenità in più. Fuori lo squalificato Jack e il febbricitante Aurelio, mentre le condizioni di Comotto saranno valutate a ridosso del match. Nel 3-5-2 di partenza, è probabile l'impiego di Candela sulla corsia di destra con Beruatto sul versante opposto, mentre in attacco dovrebbero spuntarla Vlahovic e Artistico.