Serie B, Padova-Sampdoria: sfida salvezza all’Euganeo

Sarà una partita delicatissima quella dell’Euganeo che andrà in scena tra Padova e Sampdoria. Due squadre, quelle che scenderanno in campo tra poche ore, che nonostante delle individualità importanti non sono riuscite - soprattutto gli ospiti - ad imporre i propri valori, proveranno oggi a conquistare tre punti di fondamentale importanza.

COME ARRIVA IL PADOVA - Tante assenze tra i biancoscudati che non avranno a disposizione Favale, Lasagna, Bacci e Fusi oltre allo squalificato Harder. Spazio dunque tra i titolari ancora al Papu, con Varas a ispirare da centrocampo e Bortolussi assieme all’argentino in avanti. In panchina Seghetti e Buonaiuto.

COME ARRIVA LA SAMPDORIA - Possibili diverse conferme per il duo Gregucci-Foti: attacco formato da Coda assieme a Pafundi e Cherubini, con Henderson in cabina di regia e Abilgaard in difesa. Parte dalla panchina il rientrante Cuni,al pari di Barak e Pedrola.