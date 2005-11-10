Serie B, la classifica degli allenatori dopo la 9ª giornata: Galloppa mantiene la vetta

Serie B, la classifica degli allenatori dopo la 9ª giornata: Galloppa mantiene la vettaFocus TMW
Luca Bargellini
La 9ª giornata di Serie B va in archivio con una serie di gare piene di gol e di finali al cardiopalma. Il Palermo resta in vetta a quota 23 nonostante il 3-3 di Pisa, dove aveva ribaltato lo 0-2 iniziale prima di farsi riprendere da Marras, mentre il Modena sale al secondo posto grazie al colpo di Vicenza firmato da Belotti e Ambrosino. Cade il Mantova contro la Cremonese, ma crescono Ascoli e Padova, e a fare la differenza sono anche i colpi nel finale di Carrarese, Avellino e Hellas Verona.
Questa la classifica degli allenatori del campionato cadetto dopo la nona giornata. Nel dettaglio il nome del tecnico, la squadra di appartenenza, la media voto ed il numero di presenze:
1. Daniele Galloppa (Modena) 6.78 (9)
2. Guido Pagliuca (Carrarese) 6.63 (4)
3. Francesco Tomei (Ascoli) 6.56 (9)
4. Antonio Floro Flores (Benevento) 6.50 (9)
5. Filippo Inzaghi (Palermo) 6.50 (9)
6. Alessandro Nesta (Avellino) 6.44 (9)
7. Francesco Modesto (Mantova) 6.44 (9)
8. Paolo Bianco (Pisa) 6.39 (9)
9. Pietro De Giorgio (Juve Stabia) 6.33 (9)
10. Davide Possanzini (Südtirol) 6.31 (8)
11. Andrea Chiappella (Virtus Entella) 6.25 (8)
12. Cristian Bucchi (Arezzo) 6.06 (9)
13. Alessandro Diamanti (Cesena) 6.00 (9)
14. Fabio Gallo (Vicenza) 6.00 (9)
15. Michele Mignani (Catanzaro) 6.00 (1)
16. Marco Baroni (Hellas Verona) 5.94 (9)
17. Fabio Pecchia (Cremonese) 5.93 (7)
19. Antonio Calabro (Padova) 5.89 (9)
20. Luca D'Angelo (Sampdoria) 5.75 (2)
21. Matteo Andreoletti (Empoli) 5.63 (4)
Esonerati
Guido Pagliuca (Empoli) 5.90 (5)
Bernardo Corradi (Sampdoria) 5.43 (7)
Giorgio Gorgone (Catanzaro) 5.38 (8)
Gabriele Cioffi (Carrarese) 5.30 (5)
Marco Giampaolo (Cremonese) 4.75 (2)