MLS e mercato sono un ricordo: il Milan ritrova in Pulisic la sua stella a strisce (rossonere)

L'estate del 2026 si è distinta per l'ennesima rivoluzione in casa Milan. E che ha visto diverse cessioni, tra cui quella dolorosa di Rafa Leao. Ma che ha visto addii di investimenti importanti come Nkunku e Gimenez, oltre a quelli di Fofana e Ricci. Una lunga lista che poteva comprendere anche il nome di Cristian Pulisic, una delle immagini dell'inspiegabile crollo del Milan della seconda parte della stagione 2024/25.

Il 2026 complicato, la tentazione di casa USA

Gli zero gol segnati nel 2026 di Capitan America hanno persino scoraggiato eventuali acquirenti, al punto che l'offerta concreta pervenuta nella scrivania di Casa Milan arrivava dalla MLS. "Siamo convinti che Christian voglia giocare nella MLS e tornare a casa. E in qualsiasi momento dovesse accadere, pensiamo e speriamo che il New York City sia in cima alla sua lista di squadre in cui vorrebbe giocare" parole a musica di Brad Sims, CEO del New York City, pronunciate a metà luglio. L'offerta pervenuta, di 10 milioni di euro per il cartellino di un giocatore in scadenza di contratto. Sostanzialmente un downgrade importante per un giocatore di 28 anni qualora il Milan avesse accettato.

L'importanza di avere Christian Pulisic

Amorim, per sua fortuna, lo ha da subito considerato centrale nel suo 3-4-2-1, immaginandolo come trequartista sinistro, sfruttando così il suo destro per rientrare. Inoltre sono pochi i giocatori della sua qualità in grado di adattarsi a vari moduli: con Pioli ha giocato esterno destro nel 4-3-3, ha preso tutte le tre posizioni della trequarti nel 4-2-3-1 e si è adattato come trequartista/seconda punta nel 3-5-2 o 3-5-1-1 con Allegri.

Capitan America è anche Capitan Futuro?

"La voglia, la volontà e il senso di appartenenza. Queste qualità Christian le ha tutte. E se penso a un capitano per il Milan mi immagino proprio lui per quel che fa, per come si comporta, per l'atteggiamento che ha. E secondo me si sta trascinando dietro la parte vogliosa dello spogliatoio". Così l'ex vice-ct degli USA, Paolo Stringara, in un'intervista di un paio di anni fa. E forse è questo il suo destino, essere il simbolo dei rossoneri per gli anni a venire. E per la proprietà americana avere il miglior giocatore Made in USA sarebbe il massimo. E il contratto fino al 2031 può portare a questo.