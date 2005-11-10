Menu Serie ASerie BSerie CCalciomercatoCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomofiorentinafrosinonegenoainterjuventuslazioleccemilanmonzanapoliparmaromasassuolotorinoudinesevenezia
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenahellas veronalatinalivornomonzapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasampdoriasassuolo
Altri canali calciomercatoserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistichemondialimondiale per club
NetworkEventi liveTMW RadioSportissimoTMW NewsCalciomercato h24

Cagliari, Maldini: "Qui si fidano tutti di me, sento di poter sbagliare e la fiducia rimane"

Pierpaolo Matrone
autore
Pierpaolo Matrone
Oggi alle 13:30Serie A
29.10.2026 13:30Serie A
Fonti preferite
Daniel Maldini firma il quinto gol in campionato e stabilisce il proprio record personale in Serie A. Il Cagliari si aggrappa al suo nuovo leader offensivo.
FotoTUTTOmercatoWEB
© foto di www.imagephotoagency.it

Il Cagliari incassa contro la Roma la terza sconfitta consecutiva, ma continua a trovare in Daniel Maldini il suo principale riferimento offensivo. Il trequartista ha segnato per la quinta volta in questo campionato, realizzando cinque degli appena otto gol complessivi della squadra di Pisacane. Una rete che aveva riacceso le speranze dei rossoblù all'Olimpico, prima della reazione romanista con Mora e Malen. "Abbiamo fatto una grande partita, ci è mancato l'ultimo pezzettino per portare a casa i punti. Abbiamo giocato bene sin dal primo minuto, abbiamo avuto il giusto approccio. È mancata la scintilla nel finale", ha spiegato Maldini dopo la partita.

Maldini stabilisce il suo record personale di gol in Serie A

Con cinque centri Maldini ha già stabilito il proprio primato realizzativo in una singola stagione di Serie A, superando i quattro segnati con il Monza nel 2023-24. Numeri che alimentano la possibilità che questa possa diventare la stagione della sua definitiva consacrazione. L'attaccante sottolinea anche i progressi compiuti lontano dalla porta: "Senza palla penso di essere migliorato, devo essere bravo anche a non scollegarmi e rimanere sempre in partita". Fondamentale si sta rivelando anche la fiducia di Pisacane: "Mi dà compiti precisi senza palla, ma mi lascia libertà di manovra quando attacchiamo. Qua sento la fiducia da parte di tutti, del mister, dei compagni e dello staff. So che posso sbagliare, ma questa fiducia rimane".

Ora la Lazio da ex. Winks resta in dubbio, Trepy torna dopo 71 giorni

Per Maldini il prossimo appuntamento avrà anche un sapore particolare. Il Cagliari tornerà infatti all'Olimpico per affrontare la Lazio, sua ex squadra e attuale capolista. Il Cagliari cercherà così di ripartire dopo tre sconfitte consecutive, aggrappandosi soprattutto a un Maldini che, numeri alla mano, sta vivendo la sua migliore stagione realizzativa in Serie A.

Articoli correlati

Immagine news 1
Spalletti e Amorim a rischio? Rinnovi per Milan, Lazio e Cagliari: le top news delle 13
Immagine news 2
Cagliari, Mendy ha rinnovato fino al 30 giugno 2032: il comunicato del club sardo
Immagine news 3
Belotti, sei gol in sei presenze a Modena: perché il Gallo non gioca in Serie A?

Altre notizie Serie A

Oggi
Immagine news 1
13:30 Serie A
Cagliari, Maldini: "Qui si fidano tutti di me, sento di poter sbagliare e la fiducia rimane"
Immagine news 2
13:28 Serie ATMW
TMWInter, sondaggio per Federico Chiesa. Può essere una soluzione low cost per gennaio
Immagine news 3
13:26 Serie ATMW
TMWI talenti alla Roma, poi Salerno e Palermo. Inter, chi è il nuovo vice ds Simone Lo Schiavo
Immagine news 4
13:23 Serie A
Calvarese: "VAR, giusto non intervenire in Venezia-Inter". Cesari: "Bisseck fa 2 rigori in uno"
Immagine news 5
13:21 Serie A
Milan, Rabiot, Gila e Moreira recuperati per il derby: si sono allenati in gruppo
Immagine news 6
13:20 Serie ATMW
TMWInter, scelto il braccio destro di Baccin: Simone Lo Schiavo sarà il nuovo vice ds
Immagine news 7
13:15 Serie A
Bologna, dopo la vittoria a San Siro un'altra bella notizia: Orsolini è tornato in gruppo
Immagine news 8
13:08 Serie ATMW
TMWMLS e mercato sono un ricordo: il Milan ritrova in Pulisic la sua stella a strisce (rossonere)
Immagine editoriale di Lorenzo Di Benedetto
Arbitri e Orsato, che disastro. Il VAR è un vero caso: non serve a nulla se non viene utilizzato. La Juve sprofonda, ma siamo sicuri che sia Spalletti il problema? Il Napoli di Allegri è risorto e domenica può "eliminare" i bianconeri
Primo piano
Immagine top news n.0 MLS e mercato sono un ricordo: il Milan ritrova in Pulisic la sua stella a strisce (rossonere)
Immagine top news n.1 Conte di nuovo alla Juventus? Tutti i motivi per cui non dovrebbe accettare
Immagine top news n.2 Conte di nuovo alla Juventus? Tutti i motivi per cui dovrebbe accettare
Immagine top news n.3 Milan, non è più un derby da scudetto. Amorim ora rischia di giocarsi la panchina
Immagine top news n.4 Dopo Giuntoli e Comolli ora tocca a Carnevali finire sotto processo
Immagine top news n.5 Luciano Spalletti rischia l'esonero dalla Juventus?
Immagine top news n.6 Quanto può costare Varela a gennaio per il Napoli? Il precedente Piatek parla chiaro
Immagine top news n.7 Milan, il derby arriva nel momento peggiore: infortuni e poche alternative, gennaio è lontano
TMW Podcast
Immagine box news Podcast TMW Luciano Spalletti rischia l'esonero dalla Juventus?
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Le tre storie dei centrocampisti della Juve sono una grande lezione di mercato
Immagine news podcast n.2 Quando il Livorno disse no a Kane per prendere Innocent Emeghara
Immagine news podcast n.3 L'uomo copertina dell'Inter non è Lautaro. E non è merito di Zidane
Immagine news podcast n.4 Così il progetto non cresce: perché è l'ultima spiaggia per Runjaic all'Udinese
TMW Radio Sport
Immagine news Serie A n.1 Roma e Lazio, chi gioca meglio ora? Il commento degli opinionisti
Immagine news Altre Notizie n.2 Romondini: "Napoli in forte difficoltà ma Allegri ha i mezzi per farlo risalire"
Immagine news Altre Notizie n.3 Pancaro: "Lazio rullo compressore, speriamo duri più a lungo possibile"
Serie A
Immagine box news Serie A Nuovo stadio Napoli, i partner commerciali di De Laurentiis attendono l'incontro col Comune
Immagine box news Serie A Cagliari, Maldini: "Qui si fidano tutti di me, sento di poter sbagliare e la fiducia rimane"
Immagine box news Serie A Inter, sondaggio per Federico Chiesa. Può essere una soluzione low cost per gennaio
Immagine box news Serie A I talenti alla Roma, poi Salerno e Palermo. Inter, chi è il nuovo vice ds Simone Lo Schiavo
Immagine box news Serie A Calvarese: "VAR, giusto non intervenire in Venezia-Inter". Cesari: "Bisseck fa 2 rigori in uno"
Immagine box news Serie A Milan, Rabiot, Gila e Moreira recuperati per il derby: si sono allenati in gruppo
Serie B
Immagine box news Serie B Serie B, Giudice Sportivo: quattro squalificati per un turno. Due sono dell'Empoli
Immagine box news Serie B Serie B, la classifica degli allenatori dopo la 9ª giornata: Galloppa mantiene la vetta
Immagine box news Serie B Serie B, i migliori attaccanti dopo la 9ª giornata: Belotti corre, Mosquera insegue
Immagine box news Serie B Serie B, i migliori centrocampisti dopo la 9ª giornata: Tramoni primo nonostante l'infortunio
Immagine box news Serie B Serie B, i migliori difensori dopo la 9ª giornata: Folino del Modena si prende la vetta
Immagine box news Serie B Serie B, i migliori portieri dopo la 9ª giornata: testa a testa fra Sorrentino e Perin
Serie C
Immagine box news Serie C Reggiana e Salernitana in difficoltà. Valentini: "Per vincere nel calcio serve tempo"
Immagine box news Serie C Livorno, A. Lucarelli dopo il ko di Spezia: "Abbiamo giocato anche contro l'arbitro"
Immagine box news Serie C Savoia, lo sfogo del pres. Sessa: "Come si passa, in pochi mesi, dagli applausi agli insulti?"
Immagine box news Serie C Marino sulla Salernitana: "Ko di Picerno clamoroso. Facile immaginare avrebbe pagato Cosmi"
Immagine box news Serie C Notte di sogni... e di coppe. In Serie C archiviati gli ottavi di finale di Coppa Italia: programma dei quarti
Immagine box news Serie C Coppa Italia Serie C, ottavi di finale: il Cittadella si vendica sul Brescia. Gioia Carpi, Ravenna ko
Pronostici
Immagine box news Pronostici Pronostico Fiorentina-Atalanta, sfida delicata per entrambe: vincere è una necessità
Immagine box news Pronostici Quote risultato esatto Monza-Napoli
Immagine box news Pronostici Quote risultato esatto Venezia-Inter
Calcio femminile
Immagine box news Calcio femminile Women’s Champions League, 3ª giornata: la Juve è chiamata a risollevare le sorti dell'Italia
Immagine box news Calcio femminile Women’s Champions League, 3ª giornata: crollo dell'Inter a Lione. Tennistico risultato
Immagine box news Calcio femminile Women’s Champions League, 3ª giornata: niente da fare per la Roma. Vince il Chelsea
Immagine box news Calcio femminile Juventus, ultimo allenamento prima della partenza per l'Austria: c'è Graziani
Immagine box news Calcio femminile Inter e Roma chiamate a trasferta difficili: la 3ª giornata di Women's Champions League
Immagine box news Calcio femminile Tutto su Taranto: prima l'Italdonne per la finale playoff mondiali, poi la Supercoppa Women
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3 Il calcio in tv ha un solo nome: l'incredibile storia di 90° Minuto
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3 L'ultimo passaggio del "Geniaccio", Paolo Doto e quel calcio che regalava gioia
Sportissimo
Immagine news L'Angolo di Sportissimo n.3 Chi rimpiange il VAR non è un vero amante del calcio…
Immagine box news Accadde Oggi... Accadde Oggi...
29 ottobre 1995, il primo gol in A di Filippo Inzaghi. Che sbaglia a tirare (ma poi segna)
Immagine box news Fantacalcio Fantacalcio, 4 giocatori da evitare per la 9ª giornata
Sportissimo
Newsticker
27/10 Harry Kane vince il Pallone d’Oro 2026. Ecco tutti i premiati
26/10 L’Inter dei ribaltoni riaggancia in vetta la Lazio. Vittorie scaccia crisi per Juve e Milan
21/10 La Cenerentola e la Nobile decaduta: Como 1907 contro Manchester United è calcio agli antipodi
19/10 La Lazio travolge anche la Juve. Spalletti e Allegri panchine a rischio
12/10 La Lazio raggiunge in vetta l’Inter. Milan e Juve non decollano