Cagliari, Maldini: "Qui si fidano tutti di me, sento di poter sbagliare e la fiducia rimane"

Il Cagliari incassa contro la Roma la terza sconfitta consecutiva, ma continua a trovare in Daniel Maldini il suo principale riferimento offensivo. Il trequartista ha segnato per la quinta volta in questo campionato, realizzando cinque degli appena otto gol complessivi della squadra di Pisacane. Una rete che aveva riacceso le speranze dei rossoblù all'Olimpico, prima della reazione romanista con Mora e Malen. "Abbiamo fatto una grande partita, ci è mancato l'ultimo pezzettino per portare a casa i punti. Abbiamo giocato bene sin dal primo minuto, abbiamo avuto il giusto approccio. È mancata la scintilla nel finale", ha spiegato Maldini dopo la partita.

Maldini stabilisce il suo record personale di gol in Serie A

Con cinque centri Maldini ha già stabilito il proprio primato realizzativo in una singola stagione di Serie A, superando i quattro segnati con il Monza nel 2023-24. Numeri che alimentano la possibilità che questa possa diventare la stagione della sua definitiva consacrazione. L'attaccante sottolinea anche i progressi compiuti lontano dalla porta: "Senza palla penso di essere migliorato, devo essere bravo anche a non scollegarmi e rimanere sempre in partita". Fondamentale si sta rivelando anche la fiducia di Pisacane: "Mi dà compiti precisi senza palla, ma mi lascia libertà di manovra quando attacchiamo. Qua sento la fiducia da parte di tutti, del mister, dei compagni e dello staff. So che posso sbagliare, ma questa fiducia rimane".

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Per Maldini il prossimo appuntamento avrà anche un sapore particolare. Il Cagliari tornerà infatti all'Olimpico per affrontare la Lazio, sua ex squadra e attuale capolista. Il Cagliari cercherà così di ripartire dopo tre sconfitte consecutive, aggrappandosi soprattutto a un Maldini che, numeri alla mano, sta vivendo la sua migliore stagione realizzativa in Serie A.