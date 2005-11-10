Milan, Rabiot, Gila e Moreira recuperati per il derby: si sono allenati in gruppo

Buone notizie per Ruben Amorim in vista del derby contro l'Inter in programma per sabato sera a San Siro. Secondo quanto riportato da Sky Sport il tecnico portoghese ha infatti recuperato i tre giocatori che erano in forse e che non avevano preso parte alla gara di ieri del Milan contro il Genoa allo stadio Meazza, persa dai rossoneri per 4-2.

Rabiot, Gila e Moreira in gruppo

Stiamo parlando di Adrien Rabiot, Mario Gila e Diego Moreira: i tre giocatori, nell'allenamento di questa mattina, si sono infatti allenati con il resto del gruppo e saranno regolarmente a disposizione dell'allenatore ex Sporting e Manchester United. Da capire tutti e tre potranno partire al primo minuto, ma comunque saranno tre recuperi molto importanti in una gara che il Milan non potrà sbagliare se non vorrà perdere ulteriore terreno dalle primissime posizioni della classifica.