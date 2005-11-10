Serie B, Giudice Sportivo: quattro squalificati per un turno. Due sono dell'Empoli
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Luca Bargellini
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Oggi alle 13:19Serie B
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29.10.2026 13:19Serie B
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© foto di Federico Serra
Attraverso i propri canali ufficiali la Serie B ha reso note le decisioni del Giudice Sportivo in merito alle gare della nona giornata di campionato, andata in archivio nella serata di ieri.
CALCIATORI SANZIONATI
Una giornata di squalifica è stata inflitta a quattro giocatori: Tommaso Barbieri della Cremonese, Christian Kouan del Benevento, Luca Magnino e Stiven Shpendi dell'Empoli.
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