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Tutto su Taranto: prima l'Italdonne per la finale playoff mondiali, poi la Supercoppa Women

Claudia Marrone
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Claudia Marrone
Oggi alle 15:26Calcio femminile
27.10.2026 15:26Calcio femminile
Fonti preferite
FotoTUTTOmercatoWEB
© foto di www.imagephotoagency.it

Come si legge sul sito ufficiale della FIGC Femminile, "due appuntamenti imperdibili, a distanza di poco più di un mese l’uno dall’altro, che trasformeranno Taranto nella capitale del calcio femminile italiano. Dopo il grande successo dei Giochi del Mediterraneo, lo stadio ‘Erasmo Iacovone’ farà da cornice alla sfida decisiva per la qualificazione al Mondiale e alla Supercoppa Women: si partirà sabato 5 dicembre alle 21.15 (diretta su Rai 2) con Italia-Finlandia, gara di ritorno del secondo e decisivo turno dei play-off, mentre domenica 10 gennaio alle 15 (diretta su Rai 2 e Sky Sport) sarà la volta del ‘classico’ tra Roma e Juventus, pronte a contendersi un trofeo per la decima volta.

“Siamo molto felici - queste le parole del commissario della FIGC Giovanni Malagò - di portare la Nazionale femminile e una grande sfida come la Supercoppa a Taranto, una città che vive di passione sportiva e sta investendo con grande decisione sul proprio futuro. La scelta dello stadio ‘Iacovone’ è il riconoscimento di un percorso virtuoso già avviato in vista dei Giochi del Mediterraneo Taranto 2026. Desidero ringraziare il Nuovo Comitato Giochi del Mediterraneo, guidato da Massimo Ferrarese, per lo straordinario lavoro di restyling dell’impianto. E un ringraziamento particolare va al Comune di Taranto e al Sindaco Piero Bitetti per l’impegno concreto nell’assicurare i migliori standard dello stadio e del terreno di gioco, nonché al club per l’accoglienza”.

Lo ‘Iacovone’, tornato alla capienza di oltre 20mila posti in seguito ai recenti lavori di ristrutturazione, è pronto a riempirsi di nuovo. Dopo il sold out fatto registrare meno di due mesi fa in occasione delle cerimonie di apertura e chiusura dei Giochi del Mediterraneo, a cui si aggiunge anche il tutto esaurito per l’esordio nella competizione della Nazionale Under 18, il pubblico di Taranto si appresta a rispondere ancora una volta presente, colorando le tribune dell’impianto per spingere le Azzurre verso il torneo iridato e per assistere all’ennesimo capitolo dell’appassionante confronto tra giallorosse e bianconere.

"Taranto è una di quelle città che vive per il calcio e siamo felicissime di poter inaugurare il 2027 allo stadio 'Iacovone' con la Supercoppa - ha sottolineato la presidente della Serie A Women Federica Cappelletti -. Sarà entusiasmante poter vivere due eventi così importanti a così poca distanza l'uno dall'altro, con l'auspicio che ovviamente il 10 gennaio si possa celebrare anche la qualificazione della nostra Nazionale al Mondiale. Ringrazio il Comune di Taranto, il Taranto Calcio e la struttura commissariale dei Giochi del Mediterraneo per quella che sarà una proficua collaborazione, per far sì che lo spettacolo in campo e sugli spalti, che ho avuto modo di apprezzare in queste settimane in uno stadio protagonista di una profonda opera di restyling, si possa ripetere anche per Italia-Finlandia e Roma-Juventus".

ITALIA-FINLANDIA. Quattro giorni dopo la partita d’andata in programma a Helsinki (calcio d’inizio alle ore 18.30 locali, le 17.30 italiane), la Nazionale femminile farà il suo debutto allo ‘Iacovone’ - dove il 31 agosto le calciatrici della selezione Under 19 hanno vinto l’argento ai Giochi del Mediterraneo - per la gara che vale il biglietto aereo per il Brasile. In palio ci sarà infatti il pass per la decima edizione della Coppa del Mondo: la squadra, reduce dal doppio confronto con la Bielorussia, sogna di vivere un’altra notte magica per conquistare la seconda qualificazione consecutiva alla fase finale della manifestazione. “Avremo bisogno del supporto del pubblico di Taranto per raggiungere tutti insieme il nostro grande obiettivo”, ha dichiarato il Ct Andrea Soncin, che non vede l’ora di guidare il gruppo nella doppia sfida che vale il Mondiale.

Taranto torna dunque a tingersi d’azzurro, come già avvenuto in estate e non solo. Nel 1989 il capoluogo pugliese ospitò l’amichevole della Nazionale maschile con l’Ungheria, terminata 4-1 con le reti di Vialli, Ferri, Berti e Carnevale. Un successo bissato dieci anni dopo dall’Under 21, che proprio lì grazie al 2-1 sulla Francia (vantaggio di Henry e rimonta firmata da Comandini e Pirlo) festeggiò il pass per la fase finale dell’Europeo di categoria, poi vinto dalla selezione allenata all’epoca da Marco Tardelli.

ROMA-JUVENTUS. Roma e Juventus saranno le protagoniste del primo grande evento calcistico del 2027. Le due squadre, che si sono affrontate in tre delle ultime quattro edizioni della Supercoppa, lo scorso 19 settembre a Viareggio hanno già dato vita alla finale della Serie A Women’s Cup (vinta dalle bianconere ai calci di rigore), la quinta consecutiva dopo quelle di Coppa Italia e Serie A Women’s Cup 2025 e di Supercoppa e Coppa Italia 2026".

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