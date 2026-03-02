Sampdoria, buone notizie per Pierini: l'obiettivo è riaverlo a disposizione con il Venezia
La Sampdoria fa i conti con l’infortunio di Liam Henderson, con lo scozzese ex Empoli che rischia uno stop vicino al mese, ma dal fronte infermeria arrivano anche segnali incoraggianti. Martinelli e Viti hanno lavorato parzialmente in gruppo e sono sulla via del rientro, salvo imprevisti dell’ultima ora.
L’attenzione maggiore, però, è rivolta a Pierini: il suo recupero procede a pieno ritmo e le sensazioni sono positive. Come riportato da Repubblica, l’obiettivo è riaverlo a disposizione già per la sfida con il Venezia. In alternativa, lo staff punta a recuperarlo per il doppio e delicatissimo confronto con Avellino e Carrarese. Un rientro che potrebbe dare nuova linfa all’attacco blucerchiato.
