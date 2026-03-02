TMW
Atalanta, Raspadori e De Ketelaere lavorano a parte a -2 dalla Lazio. Terapie per Ederson
Seduta in tarda mattinata per l'Atalanta, all'indomani della sconfitta col Sassuolo. Come raccolto da TMW, oggi c'è stato lavoro di “scarico” per chi è stato utilizzato con un buon minutaggio ieri pomeriggio a Reggio Emilia e invece seduta completa per gli altri (ivi compreso Ahanor).
Per quanto riguarda gli infortunati, Raspadori e De Ketelaere hanno svolto lavoro individuale, mentre Ederson soltanto terapie. Domani è in programma un nuovo allenamento al pomeriggio. Nel mirino della truppa di Palladino c'è l'andata della semifinale di Coppa Italia con la Lazio di mercoledì.
