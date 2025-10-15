Serie B, gli arbitri dell'8ª giornata. Il big match Palermo-Modena a Chiffi
Attraverso i canali ufficiali dell'AIA sono state rese note le designazioni arbitrali per l'ottava giornata del campionato di Serie B
Empoli-Venezia
Direttore di gara: Pezzuto
Assistenti: Ricci-Pistarelli
IV° Ufficiale: Gavini
VAR: Maggioni
AVAR: Cosso
Catanzaro-Padova
Direttore di gara: Galipò
Assistenti: Laudato-Santarossa
IV° Ufficiale: Dionisi
VAR: Camplone
AVAR: Fourneau
Frosinone-Monza
Direttore di gara: Rapuano
Assistenti: Alassio-Grasso
IV° Ufficiale: Di Reda
VAR: Nasca
AVAR: Di Vuolo
Juve Stabia-Avellino
Direttore di gara: Mucera
Assistenti: Garzelli-Colaianni
IV° Ufficiale: Colombo
VAR: Prontera
AVAR: Gariglio
Mantova-Sudtirol
Direttore di gara: Di Marco
Assistenti: Votta-El Filali
IV° Ufficiale: Massimi
VAR: Baroni
AVAR: Rutella
Palermo-Modena
Direttore di gara: Chiffi
Assistenti: Rossi M.-Laghezza
IV° Ufficiale: Pacella
VAR: Aureliano
AVAR: Prenna
Pescara-Carrarese
Direttore di gara: Bonacina
Assistenti: Bitonti-Zezza
IV° Ufficiale: Perri
VAR: Giua (On – Site Stadio Adriatico Pescara)
AVAR: Monaldi (On – Site Stadio Adriatico Pescara)
Reggiana-Bari
Direttore di gara: Ferrieri Caputi
Assistenti: Pressato-Pascarella
IV° Ufficiale: Angelillo
VAR: Serra
AVAR: Santoro
Spezia-Cesena
Direttore di gara: Calzavara
Assistenti: Niedda-Zanellati
IV° Ufficiale: Perenzoni
VAR: Volpi
AVAR: Maresca
Virtus Entella-Sampdoria
Direttore di gara: Di Bello
Assistenti: Cipressa-Scarpa
IV° Ufficiale: Gauzolino
VAR: Paterna (On – Site Stadio Comunale Chiavari)
AVAR: Manganiello (On – Site Stadio Comunale Chiavari)
