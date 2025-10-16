Catanzaro, la società chiama a raccolta i tifosi: prezzi speciali per gli iscritti all'Università

L’avvio di stagione del Catanzaro è stato con il freno a mano tirato con il neo tecnico Alberto Aquilani che è ancora alla ricerca della prima vittoria stagionale dopo ben sei pareggi nelle prime sette uscite di campionato. E contro il Padova andrà alla caccia di questi tre punti che sarebbero fondamentali non solo per dare nuovo slancio ai giallorossi, ma anche per puntellare una panchina che sembra già scricchiolare.

Per conquistare la vittoria ci sarà bisogno dell’aiuto di tutti a partire dal sempre caldo pubblico calabrese. E la società è consapevole di questo tanto da aver deciso di chiamare a raccolta alcune categorie di tifosi, a partire dagli universitari iscritti all’ateneo di Catanzaro, proponendo un biglietto scontato per la tribuna coperta Est che sarà valido non solo per la sfida contro il Padova, ma anche per quella successiva – sempre in casa – contro il Palermo, come riferisce il Corriere dello Sport in edicola.

Si attende dunque un Ceravolo caldo e appassionato che possa spingere la squadra di Aquilani verso la vittoria e aiutarla nei momenti di difficoltà che potrebbero esserci nel corso dei novanta minuti. E così uscire dal momento di crisi vissuti in questi primi mesi dell'anno.