Bergomi: "Dumfries manca più di Calhanoglu". E su Fullkrug-Milan: "Può andar bene, ma..."

"Giornata di campionato interlocutoria, ma la Juventus adesso ha agganciato le prime, viene da due belle vittorie e può sognare in grande. Il Milan è pieno di talento, ma in alcune situazioni, quando deve fare la partita, la fase difensiva va un po' in difficoltà. In più, un centravanti sarebbe utile per completare il reparto offensivo. Sull'Inter ho la mia idea: in questi anni non è mai stata la più forte, ma è sempre stata molto brava. Giocando bene, prende l'occhio a tutti. Però poi vengono fuori quei difetti strutturali che ha che non le permettono di riuscire a vincere gli scontri diretti". Così Beppe Bergomi, ospite di Radio Anch'io Sport su Rai Radio 1, sul momento di forma delle big del nostro calcio.

Cosa manca all'Inter? "In mezzo al campo l'Inter ha tutti numeri dieci che palleggiano bene e infatti quest'estate l'obiettivo principale era Koné della Roma, per aggiungere un po' di fisicità quando le partite si sporcano. Davanti manca un attaccante da uno contro uno, veloce, per giocare anche in campo aperto. E poi un difensore veloce, di quelli che possono recuperare metri con tanto campo alle spalle. E poi in questo momento manca Dumfries: assenza pesante, forse addirittura superiore a quella di Calhanoglu, almeno lì c'è Zielinski che sta facendo molto bene".

Fullkrug al Milan: "Può andar bene, anche se con questo sistema di gioco le due punte titolari sono Leao e Pulisic. Ma in certe partite può servire la sua fisicità e quindi Fullkrug può andar bene, anche se ha segnato tre gol nell'ultimo anno e mezzo".

Le milanesi hanno sottovalutato l'impegno in Supercoppa? "Ricordate quando Inzaghi era criticato per far giocare sempre gli stessi? Chivu sta provando a coinvolgere tutti, per far arrivare tutto il gruppo in condizione. Il Milan ha trovato un Napoli che ha messo a nudo le sue difficoltà a difesa aperta e che ha avuto una cattiveria agonistica superiore".