Serie B, la classifica assistman: Berti del Cesena tira le fila. Dietro il delirio

© foto di Francesco Di Leonforte/TuttoCesena.it
Luca Bargellini
Oggi alle 09:49Serie B
Luca Bargellini

Con il campionato di Serie B riprende anche la sfida fra i calciatori del torneo cadetto per le classifiche individuali. Quella per i marcatori, ma anche per quella degli assist.

Al termine dell'undicesima giornata di campionato in vetta, con quattro assist, troviamo Tommaso Berti del Cesena, seguito da ben undici Di seguito le prime posizione della classifica (dati Lega B):

Quattro assist - Tommaso Berti (Cesena)

Tre assist - Lorenzo Maria Dickmann (Bari), Mattia Finotto (Carrarese), Rares Ilie (Empoli), Giacomo Calò (Frosinone), Luca Magnino (Modena), Joel Pohjanpalo (Palermo), Matteo Dagasso (Pescara), Massimo Bertagnoli e Manuel Marras (Reggiana), Kike Perez (Venezia), Tommaso Fumagalli (Virtus Entella)

Due assist - Valerio Crespi e Dimitris Sounas (Avellino), Fabio Abiuso, Luis Hasa e Simone Zanon (Carrarese), Pietro Iemmello e Simone Pontisso (Catanzaro), Salvatore Elia e Lorenzo Ignacchiti (Empoli), Fares Ghedjemis, Ilias Koutsoupias e Ben Kone (Frosinone), Alessandro Gabrielloni e Fabio Maistro (Juve Stabia), Francesco Di Mariano (Modena), Niccolò Pierozzi (Palermo), Alessandro Capelli e Jonathan Varas (Padova), Antonio Di Nardo, Gaetano Letizia e Luca Valzania (Pescara), Oliver Abildgaard e Simone Pafundi (Sampdoria), Salvatore Esposito (Spezia), Simone Davì e Raphael Odogwu (Sudtirol), Antoine Hainaut, John Yeboah (Venezia), Bernat Guiu (Virtus Entella)

