Santacroce contro il mancato rosso a Bisseck: "Sucic non ci sarebbe arrivato neanche in moto"

"Rosso incredibile non dato all’Inter, il difensore non poteva mai raggiungerlo!”. Fabiano Santacroce, ex difensore del Napoli, ha analizzato l'episodio da moviola di Hellas-Verona ai microfoni di OttoChannel, durante la trasmissione Salotto Azzurro. Queste le sue dichiarazioni all'indomani del tanto discusso successo dei nerazzurri al Bentegodi:

"Per me quello è rosso tutta la vita e davvero non capisco come sia stata presa la decisione. Sento parlare di direzione del pallone o di altre cose, ma chi sa a calcio sa benissimo che nemmeno con la moto Sucic sarebbe riuscito a riprendere l'attaccante del Verona. Il motivo è molto semplice, l'attaccante era lanciato, mentre il centrocampista dell'Inter stava correndo nella direzione opposta e non aveva nessuna possibilità di recuperare".