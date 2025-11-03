TMW Radio Edi Bivi: "Galeone qualcosa di raro. Non ha mai barattato la sua libertà"

L'ex calciatore e tecnico Edi Bivi a TMW Radio, durante Maracanà, ha voluto fare un ricordo del suo ex tecnico Giovanni Galeone: "Ho avuto il privilegio di frequentarlo al di là del campo. Credo che il mister fosse qualcosa di diverso. I 3-4 anni fatti a Pescara con lui è stato un godimento forte, mi sono sentito veramente calciatore. Era di un'intelligenza fuori dal comune, non ha mai ostentato la sua intelligenza, una persona buona, altruista. E nel calcio è un qualcosa di raro.

Una persona che mi mancherà molto. Non ce ne sono come lui oggi. Non esiste perché secondo me Galeone era uno che non barattava la libertà. Era uno che sapeva dire di no, anche se non era facile, non ha mai barattato le sue idee per i soldi".