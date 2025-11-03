Torres e Livorno, destini incrociati per la panchina? In ballo Greco...

Proprio questa mattina, abbiamo parlato del momento della Torres, fresca di esonero di mister Michele Pazienza, ufficializzato ieri. La società, come abbiamo riportato, sta però riflettendo sul da farsi in ottica futura, ha preso tempo per la scelta del successore probabilmente anche visto e considerato che ha già due tecnici sotto contratto, il citato Pazienza, e Alfonso Greco, che negli anni scorsi aveva fatto le fortune della società sarda. I primi rumors, emersi appunto dall'isola, parlano però dell'ex Carpi Cristian Serpini.

Attenzione, difficilmente infatti Greco tornerà alla guida della Torres. E proprio oggi il suo nome è tornato in auge per la panchina del Livorno, dove Alessandro Formisano è tornato in bilico. Che possa questo eventuale intreccio sbloccare qualcosa? Le deduzioni porterebbero a dire sì, ma c'è da precisare che la società toscana non ha preso posizioni circa il futuro del proprio allenatore, e non è quindi scontato che opti per il ribaltone stagionale.

Ovviamente, però, un approdo di Greco al Livorno vorrebbe dire, per la Torres, alleggerire il bilancio, e poter procedere con maggior serenità alla scelta per il successore di Pazienza. Anche se non si andrà chiaramente a lesinare su questo aspetto, visto che c'è da salvare una stagione.

Stagione che vede al momento le due formazioni per altro dirette concorrenti per la salvezza...