Pioli e la Fiorentina al secondo addio. L'ultima vittoria in Serie A coi viola 18 partite fa

La Fiorentina e Stefano Pioli sono pronti a dirsi addio per la seconda volta, dopo che le prime 10 giornate di Serie A hanno portato alla luce i grandi problemi che affliggono la squadra viola, ancora non riuscita a vincere neppure la prima partita del suo cammino nel campionato attuale.

Se si riavvolge il nastro arrivando fino alla prima esperienza in riva all'Arno di Pioli, ci si accorge come quest'ultimo non sia riuscito a condurre la squadra toscana a vincere una partita di campionato negli ultimi 18 incontri di Serie A nei quali sedeva sulla panchina viola. Serve tornare infatti al 17 febbraio 2019 per ritrovare l'ultimo successo in campionato della Fiorentina di Pioli, il 4-1 rifilato a domicilio alla SPAL.

Da quel momento Pioli ha messo insieme 8 partite senza successi, prima di dimettersi dal ruolo a pochi mesi dalla fine del contratto, come reazione a un duro comunicato della società, allora presieduta ancora dai Della Valle. Poi nel mezzo anni felici per il tecnico di Parma, capace di portare il Milan alla conquista del 19° Scudetto nel 2023. Fino al ritorno a Firenze della scorsa estate, pronto però a interrompersi con grande amarezza di tutti dopo 10 giornate di campionato, ancora senza vittorie.