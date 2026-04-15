Serie B, la classifica marcatori: dopo Catanzaro-Modena, non cambiano le prime 5 posizioni
Si è giocato nella serata di ieri il recupero del match tra Catanzaro e Modena, valevole per la 31ª giornata del campionato di Serie B, con la categoria che ha così definitivamente mandato in archivio 34 turni stagionali. Una nuova linea, quindi, alla classifica cadetta ma anche a quella che è la la classifica marcatori plasmata fino a questo momento: nonostante la gara giocata al 'Ceravolo', che con il 2-2 finale ha regalato anche qualche gol, non cambiano le prime posizioni della graduatoria dei goleador.
Di seguito, ricordando che vengono riprese le sole prime cinque posizioni, il preciso punto della situazione, per la quale ricordiamo che il numero tra parentesi indica i rigori calciati:
21 gol: Pohjanpalo (5; Palermo)
15 gol: Adorante (3; Venezia)
14 gol: Di Nardo (1; Pescara)
13 gol: S. Shpendi (1; Empoli)
12 gol: Biasci (Avellino), Ghedjemis (Frosinone)
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.