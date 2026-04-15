Cessione Salernitana. Primi passi di Rufini, ma Iervolino chiede garanzie sul futuro

La Salernitana vive ore decisive sul fronte societario. La trattativa per il passaggio di proprietà entra infatti in una fase caldissima, tra passi avanti concreti e nodi ancora da sciogliere prima del via libera definitivo.

Negli ultimi giorni si registrano segnali di apertura importanti. In particolare, Cristiano Rufini avrebbe sottoscritto l’aumento di capitale da 1,2 milioni di euro previsto dal preliminare firmato circa un mese fa con l’attuale patron Danilo Iervolino. Un passaggio tutt’altro che banale, che certifica come la trattativa sia entrata nella sua fase operativa e non più soltanto interlocutoria.

Nonostante ciò, il quadro resta tutt’altro che definito. Iervolino, pur apprezzando il clima più distensivo attorno alla squadra e alla società, continua a chiedere garanzie precise sul futuro del club. Il presidente ha infatti ribadito, anche pubblicamente, la volontà di cedere la Salernitana solo a soggetti in grado di portare avanti un progetto ambizioso e sostenibile, supportato da investimenti concreti.

Proprio su questo punto emergono le principali perplessità. Le condizioni dell’accordo preliminare sembrano essere state in parte riviste, con una richiesta chiara: il versamento dell’intera fideiussione da 5 milioni di euro alla FIGC prima ancora delle verifiche federali. Un segnale evidente della volontà di tutelare il futuro sportivo del club e di evitare qualsiasi rischio legato alla solidità economica della nuova proprietà.

Inoltre, il fatto che Rufini sia alla ricerca di partner o fondi che possano affiancarlo nell’operazione alimenta interrogativi sulla capacità di sostenere autonomamente l’impegno finanziario richiesto. Le parole chiave che filtrano (sostenibilità e valorizzazione dei giovani) se da un lato delineano una linea progettuale, dall’altro fanno emergere qualche dubbio sulla portata degli investimenti previsti.

Sul piano dei rapporti interni, resta centrale il ruolo dell’amministratore delegato Umberto Pagano, che nelle ultime ore è atteso a un confronto diretto con Iervolino. Un incontro che potrebbe contribuire a chiarire alcuni aspetti della trattativa e a ridurre le distanze tra le parti. Sullo sfondo, invece, una situazione dirigenziale ancora in evoluzione, con alcune figure ormai ai margini.

Un ulteriore elemento di riflessione riguarda la possibile permanenza dell’attuale consiglio d’amministrazione fino a giugno: un’eventualità che, se confermata, rappresenterebbe un segnale di come il closing non sia ancora imminente. A fare il punto della situazione è TuttoSalernitana.

La sintesi, ad oggi, è chiara: la trattativa per la cessione della Salernitana è ben avviata e le possibilità di arrivare alla fumata bianca restano elevate, ma prima del via libera definitivo serviranno ulteriori garanzie economiche e soprattutto la presentazione di un progetto credibile per il futuro.

Infine, decisivo sarà il passaggio formale davanti alla FIGC, che nei successivi 15-20 giorni dovrà esprimersi sulla solidità dell’operazione. Solo allora si potrà parlare di cessione completata. Fino a quel momento, prudenza obbligata: la Salernitana resta in bilico, tra una nuova proprietà pronta a subentrare e la necessità di certezze che, per ora, non sono ancora del tutto arrivate.