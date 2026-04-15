Serie B, gli arbitri della 35ª giornata. Bari-Venezia a Dionisi
Attraverso i canali ufficiali dell'AIA arrivano le designazioni arbitrali per la 35ª giornata del campionato di Serie B.
Bari-Venezia
Direttore di gara: Dionisi
Assistenti: Rossi M.-Ceolin
IV° Uomo: Allegretta
VAR: Massa
AVAR: Ghersini
Carrarese-Pescara
Direttore di gara: Pezzuto
Assistenti: Mokhtar-Yoshikawa
IV° Uomo: Galipo’
VAR: Volpi
AVAR: Paganessi
Empoli-Virtus Entella
Direttore di gara: Marinelli
Assistenti: Garzelli-Laghezza
IV° Uomo: Tremolada
VAR: Santoro
AVAR: Sozza
Juve Stabia-Catanzaro
Direttore di gara: Turrini
Assistenti: Emmanuele-Grasso
IV° Uomo: Palmieri
VAR: Marini
AVAR: Nasca
Mantova-Avellino
Direttore di gara: Calzavara
Assistenti: Capaldo-Pascarella
IV° Uomo: Galiffi
VAR: Giua
AVAR: Monaldi
Modena-Frosinone
Direttore di gara: Ayroldi
Assistenti: Di Giacinto-Cortese
IV° Uomo: Kovacevic
VAR: Mazzoleni
AVAR: Gualtieri
Padova-Reggiana
Direttore di gara: Mucera
Assistenti: Catallo-Pressato
IV° Uomo: Zanotti
VAR: Prontera
AVAR: Di Vuolo
Palermo-Cesena
Direttore di gara: Collu
Assistenti: Luciani-Bitonti
IV° Uomo: Iacobellis
VAR: Baroni
AVAR: Rutella
Sampdoria-Monza
Direttore di gara: Manganiello
Assistenti: Bahri-El Filali
IV° Uomo: Striamo
VAR: La Penna
AVAR: Piccinini
Spezia-Sudtirol
Direttore di gara: Abisso
Assistenti: Mastrodonato-Colaianni
IV° Uomo: Tremolada
VAR: Cosso
AVAR: Del Giovane
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