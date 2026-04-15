Crisi Juve Stabia, Elefante: "Atterriti dalle parole di ieri. Chiederemo aiuto al territorio"

Dopo la conferenza stampa di ieri in casa Juve Stabia dov'è emersa una difficilissima situazione societaria per il club campano, Roberto Elefante, presidente del Consiglio comunale di Castellammare di Stabia, ha fatto sapere la posizione dell'amministrazione:

“La Juve Stabia è patrimonio di noi stabiesi, fa parte della nostra storia, della nostra identità - si legge su StabiaChannel -. Le parole degli amministratori giudiziari ci hanno atterrito. La squadra ci inorgoglisce ed è per questo che noi tutti - sindaco, assessori e consiglieri - saremo presenti allo stadio la prossima in casa. Invitiamo gli imprenditori stabiesi ad uno slancio di appartenenza alla comunità contribuendo in questo momento, ringraziando chi già lo ha fatto.

Ci renderemo parte attiva nella ricerca di una compagine societaria che possa dare una affidabilità alla squadra, alla città ed al movimento calcistico e andremo fino in fondo nel chiedere che i responsabili di questo situazione ne rispondano. Noi come politici, ma prima come stabiesi, non ci tireremo indietro sostenendo la squadra in ogni modo e urlando con tutto il fiato che abbiamo Forza Stabia”