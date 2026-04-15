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Cole: “Ho scelto Cesena per emozione e sfida: voglio riportarlo dove merita”

Cole: “Ho scelto Cesena per emozione e sfida: voglio riportarlo dove merita”
Luca Bargellini
Oggi alle 14:41Serie B
Luca Bargellini

Attraverso il canale YouTube di Cronache di Spogliatoio, Ashley Cole, tecnico inglese approdato sulla panchina del Cesena alcune settimane fa a seguito dell'esonero di Michele Mignani, ha raccontato i perché della sua nuova sfida in Romagna:

"Conosco la proprietà da un po' di tempo e mi avevano già invitato a vedere le partite della squadra. Quando poi è stato deciso l'esonero del precedente allenatore mi hanno chiesto di prenderne il posto. Ho subito avuto l'impressione che fosse un'avventura divertente ed emozionante da vivere: esattamente quello che volevo. Ho voluto investire molto su di me per essere qui. Spero poi di riuscire a fare quello che la proprietà mi ha chiesto.

Questa per me è anche l'occasione giusta per tornare in Italia. Dove ho l'impressione di non essere riuscito a dare quello che potevo da giocatore. In più mia moglie è italiana e mio figlio è nato a Roma. Ho sempre amato la cultura italiana e dopo aver parlato con Mike Melby (co-proprietario del Cesena, ndr) è stato importante tornare. È stato scelto semplice e ho colto l'occasione. Ho raccolto informazioni sul club e voglio riportare il club dove meritano di stare. Dove i tifosi e la proprietà sentono di dover stare.

Adesso devo fare il mio lavoro in termini di imparare la lingua, essere in grado di comunicare con i miei giocatori da cui cerco di tirare fuori il meglio, così che possono andare a un altro livello, migliorarsi, svilupparsi. Eh sì, è il mio lavoro. Come dicevo, come giocatore e ora come allenatore, posso dirti che darò tutto per il Cesena e per questi giocatori finché sarò qui. Spero di poter dare a loro una certezza e un posto dove si sentano al sicuro, dove si sentano felici, dove poter migliorare, dove sentano di star migliorando. E un giorno si guarderanno indietro e penseranno 'Sì, è successo davvero quando mister Ashley Cole era qui ho imparato molto da lui'. Per me sarebbe abbastanza".

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