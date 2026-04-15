Non c'è pace per Milik: nuovo infortunio muscolare, la nota della Juventus

Non solo Kenan Yildiz. Nell'allenamento di ieri della Juventus alla Continassa è andato incontro a problemi fisici anche Arek Milik, attaccante rientrato recentemente in campo dopo uno stop di moltissimi mesi per infortunio. Il centravanti polacco aveva raccolto una manciata di minuti contro Sassuolo e Genoa, ora il nuovo contrattempo fisico. Questa la nota della Juventus in merito:

"In seguito a un problema muscolare accusato durante l’allenamento di ieri, martedì 14 aprile, questa mattina Milik è stato sottoposto ad accertamenti radiologici presso il J|medical. Gli esami hanno evidenziato una lesione di medio grado del bicipite femorale della coscia destra. Tra circa 10 giorni saranno ripetuti nuovi controlli per definire con esattezza i tempi di recupero". Uno stop dunque di media entità, che però rischia di far terminare in anticipo la già travagliata stagione dell'attaccante.