TMW Giocatore dominante in una squadra dominante. Kvaratskhelia fa le fortune del PSG (anche senza segnare)

Il Paris Saint-Germain è diventato una delle sei squadre ad aver raggiunto le semifinali di Champions League per tre stagioni consecutive, entrando a fare parte di un club che già include Ajax (3 dal 1995 al 1997), Barcellona (5 dal 2009 al 2013), Bayern Monaco (4 dal 2013 al 2016), Juventus (3 dal 1997 al 1999) e Real Madrid (3 dal 2001 al 2003, 7 dal 2012 al 2018, 3 dal 2022 al 2024). Insomma, paradossalmente, la doppia vittoria nei quarti contro il Liverpool potremmo quasi derubricarla a normale amministrazione (ripetiamo, paradossalmente) se solo si considera il momento storico di una squadra che in Champions è dominante.

E l'MVP di una squadra dominante non poteva altro che essere un Pallone d'Oro. Ousmane Dembele, che si prende la palma di migliore in campo, i due gol e i complimenti di compagni e avversari. Tutto giusto, tutto lecito.

Ma poi c'è Khvicha Kvaratskhelia. Colui che di fatto aveva indirizzato l'andamento della qualificazione già nella gara di andata con un gol e un'altra prestazione deluxe. Una prestazione da Pallone d'Oro, tanto per rimanere in tema. Non fatichiamo a dare ragione a chi, dalle parti di Napoli, rimpiange ancora il talento e le giocate del georgiano. Del resto, i numeri raccontano bene di come Kvara abbia trasformato ulteriormente il PSG in Champions League: dopo ieri sera, ha contribuito a 14 marcature nelle sue ultime 14 presenze nella massima competizione europea, con 9 gol e 5 assist.

Più in generale, è qui si comprende ancora meglio l'impatto di Kvaratskhelia dal suo arrivo al PSG la scorsa stagione, solo Mbappe con 19 ha partecipato a più gol in Champions League rispetto all'ex Napoli, "fermo" a 11 gol e 7 assist. Il peso specifico di questo calciatore nell'economia del gioco di Luis Enrique è totale, anche senza segnare: nessun giocatore del PSG ha servito più assist di lui in questa edizione della coppa: cinque come Hakimi.