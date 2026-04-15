Venezia, Hainaut: "Sapremo sostenere la pressione. Ho fiducia totale in noi"

Archiviata la trasferta di Chiavari, il Venezia si prepara per un’altra sfida lontano dalle mura amiche. Sabato 18 aprile alle ore 15.00 al 'San Nicola' gli arancioneroverdi scenderanno in campo contro il Bari. Antoine Hainaut ha introdotto la gara nel corso della conferenza stampa odierna.

"A Chiavari contro la Virtus Entella abbiamo fatto la nostra gara e adesso dobbiamo continuare il nostro percorso pensando partita dopo partita. Avere i nostri tifosi con noi nelle partite in casa è sempre bello, anche fuori casa dobbiamo cercare di vincere sia per i tifosi presenti sia per chi ci supporta da casa.

Oggi pensiamo al Bari, abbiamo fatto un buon percorso fino ad ora e pensiamo una sfida alla volta. I pugliesi devono vincere per rimanere competitivi per la lotta salvezza e noi dobbiamo vincere per restare in alto in classifica: sarà una bella partita. Cercheremo di fare il nostro gioco e tornare a casa con i tre punti.

Sono soddisfatto della mia stagione fino ad ora, sto mettendo tanti minuti nelle gambe però non è ancora finita, devo ancora fare tanti gol e assist in queste ultime quattro partite. Dobbiamo avere fiducia in noi stessi e andare avanti a testa bassa verso l’obiettivo.

Noi abbiamo un gioco dominante, sabato al San Nicola dovremo ancora una volta mettere in campo una prestazione positiva e faremo tutto il possibile per regalare una gioia ai nostri tifosi. Tutte le squadre di questo campionato sono competitive, è una categoria dura e ogni giornata lo dimostra. Noi pensiamo solamente a fare bene concentrandoci sul nostro prossimo avversario.”