Ufficiale
Il salto di Spinelli: il terzino classe 2007 firma il suo primo contratto pro con il Forlì
Terzino sinistro classe 2007, e nativo della città della sua squadra di appartenenza: connubio perfetto, quindi, quello tra Alessandro Spinelli e il Forlì, club con il quale il giocatore ha firmato quest'oggi il suo primo contratto da professionista, dopo aver giocato 13 spezzoni di gara divisi tra campionato di Serie C e Coppa Italia di categoria (13 presenze per 469 minuti).
Questo, quando riportato sulla pagina Instagram del sodalizio biancorosso:
"Il Forlì Football Club annuncia con soddisfazione la firma del primo contratto da professionista per Alessandro Spinelli!
Un grosso in bocca al lupo per il nostro giovane biancorosso".
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