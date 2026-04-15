Caos Ternana, interviene l'Arezzo: "Vigileremo con attenzione per aver garantita parità di trattamento"

La questione legata alla situazione extra campo della Ternana sta tenendo con il fiato sospeso il Girone B di Serie C, e anche se per il momento sembra scongiurata l'ipotesi esclusione dal campionato delle Fere, ecco che anche l'Arezzo - dopo l'Ascoli e il sindaco della città marchigiana - ha voluto prendere posizione in merito alla situazione degli umbri.

Di seguito, la nota ufficiale degli amaranto:

"La S.S. Arezzo, per voce del Presidente Guglielmo Manzo, in merito alle vicende che stanno interessando la Ternana e alle possibili ripercussioni sulla classifica del girone, ritiene doveroso ribadire alcuni principi fondamentali. La società non intende entrare nel merito delle valutazioni tecniche e giuridiche, che competono esclusivamente agli organi federali. Confidiamo, come sempre, nel lavoro delle istituzioni preposte, certi che ogni decisione verrà assunta nel pieno rispetto delle norme. Allo stesso tempo, riteniamo importante ricordare che l’Arezzo - così come le altre società del girone - nel corso di questa stagione ha già affrontato situazioni analoghe, come l’esclusione del Rimini nel girone d’andata. Pur avendo subito una penalizzazione in classifica, non abbiamo mai cercato scorciatoie né chiesto trattamenti di favore. Il nostro percorso è stato costruito sul campo, con lavoro, identità e sacrificio. Ed è sul campo che vogliamo continuare a giocarci ogni obiettivo, fino all’ultimo minuto dell’ultima giornata. Qualunque sarà il contesto, l’Arezzo onorerà il campionato con la serietà e la dignità che da sempre contraddistinguono i nostri colori. Senza due pesi e due misure, vigileremo con attenzione su quanto accadrà affinché la parità di trattamento venga rispettata, tutelando come sempre l’Arezzo. Il nostro pensiero, oggi come sempre, è rivolto alla squadra, allo staff, ai nostri tifosi e al lavoro quotidiano che ci ha portato fin qui. Il resto non ci distoglierà dal nostro cammino".

Ricordiamo che allo stato attuale le due formazioni, Arezzo e Ascoli, si stanno giocando la promozione diretta in Serie B, e sono al momento al primo posto della classifica con 74 punti ciascuna. Ma i toscani con lo scontro diretto a favore.