Inter, Chivu raddoppia: i dettagli del rinnovo di contratto dell'allenatore nerazzurro

Cristian Chivu non lascia. Ma raddoppia. Il tecnico dell'Inter si sta avviando verso la conquista dello scudetto al primo anno. Imprese di questo genere non accadono a molti. Frutto di un campionato passato in testa alla classifica dalla 15a giornata e mai più abbandonata. Le due vittorie contro Roma e Como rappresentano due crocevia importanti nella vittoria finale. Adesso si attende soltanto la matematica e la festa può iniziare con il mister che poi si legherà al club di viale della Liberazione.

Come detto nella serata di ieri, l'ex difensore protagonista nel Triplete nel 2010 è ad un passo dal rinnovo di contratto. Una scelta che la società vuole fare in virtù dell'ottimo lavoro svolto con l'intenzione di aprire un ciclo vincente con lui. L'annuncio ufficiale infatti dovrebbe arrivare una volta cucito il tricolore sul petto. Una stagione che ha portato 31 vittorie su 46 gare giocate, 4 soli invece i pareggi mentre 11 sono state le sconfitte. I gol realizzati sono stati 102 (una media di 2,22 a partita) mentre quelli incassati 47.

L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport riporta poi i dettagli del contratto dell’allenatore che andrà a legarsi con l’Inter fino al 2028 con opzione fino al 2029. Lo stipendio sarà praticamente raddoppiato e passera dai 2,5 milioni di euro attuali a 4-5 milioni di euro.