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Carpi-Forlì, il presidente Lazzaretti chiamata a raccolta il popolo biancorosso: prezzi ribassati

Carpi-Forlì, il presidente Lazzaretti chiamata a raccolta il popolo biancorosso: prezzi ribassati
© foto di Alessandro Torelli-AC Carpi
Claudia Marrone
Oggi alle 17:08Serie C
Claudia Marrone

Una salvezza arrivata nonostante l'amarezza per la sconfitta di Pesaro, e in un girone - il B di Serie C - segnato prima dalle vicende del Rimini (escluso dalla campionato in corso) e poi da quelle della Ternana, che hanno stravolto e rischiano di stravolgere un torneo. Al netto di ciò, due gare ancora da giocare, con il Carpi che in occasione dell'ultima sfida casalinga - molto sentita - con il Forlì, ha deciso di lanciare un'iniziativa sui prezzi dei tagliandi per il match, che saranno ribassati su volontà del presidente Claudio Lazzaretti, che vuole raccogliere al 'Cabassi' tutto il popolo carpigiano per ringraziarlo del sostegno.
Non solo, agevolazione anche per il settore ospiti.

Di seguito, tutto spiegato nella nota diffusa dal club (CLICCA QUI per la versione integrale):

"La società AC Carpi comunica che i biglietti per la sfida interna contro il Forlì, prevista per Sabato 18 Aprile alle ore 20:30 e valida per la 37^ giornata del Girone B di Serie C Sky Wifi, sono disponibili in prevendita da Mercoledì 15 Aprile sul circuito Vivaticket (clicca sulla scritta Vivaticket) al seguente link: https://www.vivaticket.com/it/ticket/serie-c-25-26-giornata-biancorossa-carpi-forli/299871.

Con le 18 gare incluse nell’abbonamento stagionale ormai esaurite, quella di Sabato 18 Aprile sarà “Giornata Biancorossa”.

Nell’occasione, NON essendo validi gli abbonamenti stagionali, il Presidente Claudio Lazzaretti ha scelto di applicare una forte rimodulazione dei prezzi in tutti i settori dello Stadio “Cabassi”, pensata con un unico obiettivo: permettere a tutti di esserci, in quest’ultima gara casalinga della stagione 2025/26.

Per evitare code o spiacevoli attese, si consiglia caldamente di acquistare il proprio ticket quanto prima per poter scegliere la posizione preferenziale e per evitare spiacevoli code in biglietteria, a ridosso della gara.

PREZZI SETTORI STADIO “CABASSI”

Curva “Bertesi-Siligardi”: 1€
Tribuna Biancorossa: 5€
Tribuna Azzurra: 5€
Tribuna Centrale: 10€

Gratis: Under 14 (nati dal 2012 al 2026), disabili >=75% e accompagnatore (necessario passare in biglietteria al fine di ritirare il tagliando gratuito)

TIFOSI OSPITI

Ai tifosi ospiti sarà riservato il settore “Curva Est”, al prezzo di 1€, con tagliando acquistabile ESCLUSIVAMENTE in prevendita, entro e non oltre le ore 19:00 di Venerdì 17 Aprile, sulla piattaforma Vivaticket, e nei suoi punti vendita fisici abilitati".

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