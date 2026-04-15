TMW Juventus, in arrivo un altro rinnovo di contratto: per Locatelli pronto accordo fino al 2030

In casa Juventus è in arrivo un nuovo rinnovo di contratto. Dopo l'ufficialità dei prolungamenti di McKennie, Yildiz e Spalletti, la Vecchia Signora ha raggiunto infatti un accordo con capitan Manuel Locatelli, il cui accordo sarà prolungato fino al 2030. Il contratto attuale del centrocampista scade il 30 giugno 2028.

Lo spoiler del CEO bianconero Damien Comolli due giorni fa

"Potremmo avere delle news nei prossimi giorni per quanto riguarda un nuovo rinnovo, ma non di Vlahovic. Su Dusan io ho sempre detto che avremmo parlato a fine stagione e così sarà. Ci sono stati dei colloqui, ma non aspettatevi niente prima della fine della stagione".

I numeri di Manuel Locatelli

In questa stagione Locatelli ha finora collezionato 41 presenze, con 3 gol e 2 assist, in tutte le competizioni. I suoi minuti giocati sono 3219.