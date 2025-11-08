Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Serie B, la Sampdoria cade ancora: vince il Venezia 3-1

© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 21:32Serie B
Alessandra Stefanelli

Ancora una sconfitta per la Sampdoria. I blucerchiati sono stati sconfitti per 3-1 dal Venezia: in gol per i padroni di casa Busio, Hainaut e Fila, mentre è stato inutile per i liguri l’unica rete realizzata da Henderson. Di seguito il riepilogo e la classifica aggiornata:

SERIE B, 12ª GIORNATA
Già giocate
Spezia-Bari 1-1
7' Gytkjaer (B), 36' Kouda (S)
Empoli-Catanzaro 1-0
59' [rig.] Shpendi (E)
Frosinone-Modena 2-2
9' Koutsoupias (F), 50' Calò (F), 56' Zampano (M), 90'+2 Massolin (M)
Mantova-Padova 1-0
85' Ruocco
Reggiana-Virtus Entella 0-0
Sudtirol-Carrarese 1-1
49' [rig.] Schiavi (C), 52' Odogwu (S)
Juve Stabia-Palermo 1-0
38’ Cacciamani
Venezia-Sampdoria 3-1
24’ Busio (V). 34’ Hainaut (V, 67’ Henderson (S), 77’ Fila (V)
Domenica 9 novembre
Ore 15:00 - Cesena-Avellino
Ore 17:15 - Pescara-Monza

CLASSIFICA
Modena 25
Monza 23*
Frosinone 22
Cesena 20*
Palermo 19
Venezia 19
Juve Stabia 17*
Avellino 16*
Reggiana 16
Carrarese 15
Catanzaro 15
Padova 14
Virtus Entella 14
Empoli 14
Bari 13*
Sudtirol 12
Mantova 11
Spezia 8
Pescara 8*
Sampdoria 7

*una partita in meno
** due partite in meno

