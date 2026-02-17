Focus TMW Serie B, la Top11 della 25ª giornata: dominano Massolin e Ghedjemis

Venticinquesima giornata di Serie B che va in archivio con tante certezze sempre più consoliate. Tipo quella che vede le prime sei della graduatoria (Venezia, Frosinone, Monza, Palermo, Catanzaro e Modena) portare tutte a casa i tre punti, così come continua il trend positivo di Sudtirol e Sampdoria nella seconda parte della classifica. In coda sorride solo il Pescara che ritrova la vittoria grazie ad uno dei suoi 'cavalli di ritorno', Gaston Brugman.

Questa la Top11 della 25ª giornata di Serie B secondo le pagelle di TMW (modulo 3-4-3):

Joronen (Palermo) 7.0 - Sull’1-0 salva il risultato con un paio di interventi determinanti: prima risponde presente su Dalla Vecchia, poi è clamorosa la parata che nega il gol a Di Mario.

Pierozzi (Palermo) 7.5 - Sempre coinvolto nella manovra. Trova il quinto gol stagionale con una conclusione precisa che vale il 3-0.

Kofler (Südtirol) 7.0 - Una garanzia. Non sbaglia un intervento, dominando nel gioco aereo e chiudendo ogni varco.

Antonini (Catanzaro) 7.0 - Ottimo senso della posizione e capacità di trovarsi sistematicamente nel posto giusto sulla traiettoria di tiro avversaria. Buon senso dell’anticipo dando serenità all’intero pacchetto arretrato giallorosso.

Hainaut (Venezia) 7.0 - Convincente prestazione dell'ex Parma, apparso in grande spolvero sulla corsia di sua competenza e attorno all'ora di gioco protagonista del gol del 3-0 che fa calare i titoli di coda sul match.

Massolin (Modena) 8.0 - Il migliore in campo. Gioca un primo tempo sontuoso, trovando la rete che apre le danze e dimostrando tutto il suo talento.

Ranocchia (Palermo) 7.5 - Sempre nel vivo del gioco, trova soluzioni interessanti. Fortunato sul gol del raddoppio, ma bravo a crederci e a calciare, mettendo in difficoltà Colombi.

Casiraghi (Südtirol) 7.5 - L'uomo in più. Suo il tiro che propizia il primo gol, sua la punizione velenosa che causa l'autogol di Manè. Piede fatato.

Ghedjemis (Frosinone) 8.0 - Firma un gol e un assist dimostrandosi ancora una volta letale, quando punta gli avversari è letteralmente immarcabile. Uno delle armi di questo Frosinone.

Iemmello (Catanzaro) 7.5 - Firma il settimo gol e il sesto assist stagionale, in area raccoglie il cross di D’Alessandro dimostrando come queste situazioni per lui siano simili ad un calcio di rigore. Contribuisce alla vittoria facendo pesare centimetri e chili in fase difensiva.

Kvernadze (Frosinone) 7.5 - Ancora una volta letale dividendosi il lavoro con il compagno di squadra Ghedjemis. Lavora ai fianchi la difesa dello Spezia prima di firmare il vantaggio, poi l'assist per il compagno prima di colpire un palo.