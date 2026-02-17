Serie C, in archivio anche la 27ª: sconfitta indolore per il Vicenza. Ok Ravenna e Ascoli

Una sconfitta indolore quella del Vicenza, la prima in stagione, arrivata in questo ventisettesimo turno di Serie C: né l'Union Brescia, né il Lecco infatti ne approfittano coi primi che vengono sconfitti e i secondi che devono accontentarsi di un pari. Nel Girone B invece Ravenna e Ascoli accorciano su un Arezzo che ha osservato un turno di riposo e mantiene comunque ancora sette punti sulla seconda e nove sulla terza. Nel Girone C invece rallentano tutte le prime a eccezione del Cosenza che si fa sotto per i primi tre posti della classifica.

27ª GIORNATA – 14-15-16 FEBBRAIO 2026

GIRONE A

Triestina – Novara 0-1

70’ De Graca

Vicenza - Alcione Milano 0-1

90’+2’ Plescia

Dolomiti Bellunesi - Pro Vercelli 1-2

4’ Olonisakin (D), 58’ El Bouchataoui (P), 86’ Iotti (P)

Albinoleffe-Arzignano Valchiampo 2-0

45+3' Mandelli, 58' Parlati

Lumezzane-Giana Erminio 1-0

7' Caccavo

Trento-Pro Patria 2-0

75' Dalmonte, 80' Maffei

Lecco-Virtus Verona 2-2

21' Konate (L), 51' Metlika (L), 64' Zarpellon (VV), 92' Fanini (VV)

Cittadella – Renate 2-1

43’ e 62’ Rabbi (C), 45’+3’ De Zen (R)

Ospitaletto Franciacorta - Inter U23 2-2

13’ La Gumina (I), 29’ Messaggi (O), 54’ Kamate (I), 84’ Torri (O)(

Pergolettese - Union Brescia 2-1

14’ Crespi (B), 18’ e 45’+2’ Jaouhari (P)

Classifica: Vicenza 66, Union Brescia 50, Lecco 49, Trento 44, Alcione Milano 43, Renate 42, Cittadella 42, Inter U23 40, Pro Vercelli 38, Lumezzane 36, Giana Erminio 35, AlbinoLeffe 33, Novara 32, Arzignano Valchiampo 30, Ospitaletto 29, Dolomiti Bellunesi 29, Pergolettese 26, Virtus Verona 20, Pro Patria 16, Triestina 4

N.B. -

Triestina penalizzata di 23 punti dalla Giustizia Sportiva

GIRONE B

Bra – Ascoli 1-3

16’ Brambilla (B), 52’ Chakir (A), 55’ Galuppini (A), 82’ Gori (A)

Guidonia Montecelio – Forlì 2-2

7’ Macrì (F), 23’ Zuppel (G), 30’ Sannipoli (G), 49’ Palomba (F)

Livorno – Pianese 1-2

6’ Fabrizi (P), 34’ Bertini (P), 75’ Panaioli (L)

Ravenna - Juventus Next Gen 2-0

22’ Fischnaller, 35’ Bianconi

Sambenedettese – Torres 1-2

11’ Sorrentino (T), 57’ Eusepi (S), 67’ Zanandrea (T)

Perugia-Carpi 1-1

18' Riccardi (P), 76' Casarini (C)

Pontedera-Gubbio 1-1

3' Varone (G), 48' Faggi (P)

Pineto – Ternana 0-3

23’ Dubickas (T), 29’ Martella (T), 65’ Pettinari (T)

Vis Pesaro – Campobasso 1-2

8’ Machin (V), 48’ Salines (C), 89’ Gargiulo (C)

Riposa – Arezzo

Classifica: Arezzo 59, Ravenna 52*, Ascoli 50*, Juventus Next Gen 39*, Pianese 37*, Pineto 36, Ternana 36, Campobasso 36*, Gubbio 33, Vis Pesaro 31, Livorno 31*, Guidonia Montecelio 31, Forlì 30, Carpi 29*, Bra 25*, Sambenedettese 24*, Perugia 24*, Torres 23*, Pontedera 17.

N.B. - *una gara in più

Campobasso penalizzato di 2 punti dalla Giustizia Sportiva; Ternana penalizzata di 5 punti dalla Giustizia Sportiva

GIRONE C

Benevento – Latina 1-1

10’ Parigi (L), 60’ Tumminello (B)

Casarano – Casertana 3-2

2’ Casarotto (CE), 7’ Grandolfo (CA), 68’ Celiento (CA), 72’ Llano Massa (CE), 90’ Logoluso (CA)

Cavese – Salernitana 1-1

34’ Lescano (S), 90’ Minaj (C)

Cosenza - Audace Cerignola 3-0

26’ Moretti, 87’ Garritano, 90’+8’ Achour

Giugliano – Trapani 3-1

10 Motoc (T), 73’ Murilo (G), 90’+4’ D’Avino (G), 90’+8’ Balde (G)

Monopoli – Sorrento 1-0

66’ Scipioni

Foggia-Atalanta U23 0-1

58' Panada

Siracusa-Catania 1-1

35' D'Ausilio (C), 48' Di Paolo (S)

Picerno-Crotone 3-1

11' Bellodi (P), 34' Guadagni (P), 41' Gomez (C), 78' Baldassini (P)

Potenza-Team Altamura 3-0

23' e 58' Felippe, 33' D'Auria

Classifica Benevento 61, Catania 53*, Salernitana 50, Cosenza 46, Casertana 43, Crotone 41, Monopoli 40, Audace Cerignola 39, Team Altamura 36, Casarano 36, Potenza 31, Atalanta U23 30, Sorrento 30, Picerno 29, Cavese 28, Latina 28, Trapani 25*, Giugliano 24, Siracusa 23, Foggia 22.

N.B. - *una gara in meno

Trapani penalizzato di 15 punti dalla Giustizia Sportiva