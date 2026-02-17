Tardelli: "Campionato falsato. Bastoni, urla ignobili: gli darei 3 giornate di squalifica"

Marco Tardelli, ex giocatore della Juventus, ha parlato in occasione de Il Processo al 90° su Rai 2, tornando su quello che è accaduto in Inter-Juventus: "Ho trovato abbastanza brutta la cosa di Bastoni. Ha fatto una cosa che rovina il calcio… Le sue urla per festeggiare il rosso di Kalulu sono ignobili. Hanno perso tutti: arbitri, VAR, giocatori e società. Bisogna fare veramente qualcosa. La più grande stupidità l'ha fatta il VAR, non venitemi a dire che c'è un protocollo… Se esiste su una cosa del genere è una cretinata, hai rovinato e falsato un campionato. Se lo vanno a vedere è normale che tolgano il giallo".

Che ne pensa di ciò che ha fatto il difensore dei nerazzurri?

"Bastoni sapeva di aver simulato e ha fatto quella scena dopo, è la cosa più brutta, è una cosa ancora più drammatica. Lui veste la maglia della Nazionale, è quanto di più brutto ha fatto nella sua carriera. Perché non gli danno 3 giornate di squalifica?".

Che cosa c'è che non va?

"Mi preoccupano gli arbitri e che i calciatori facciano queste sceneggiate. Bastoni lo manderei in Nazionale, ne abbiamo bisogno, ma ci va con la testa bassa. Non ha avuto il coraggio di chiedere scusa e questa è la cosa più brutta. Doveva rimediare. Se uno si butta lo devono ammonire. Il problema è che non c'è la prova tv".