Serie B, i migliori portieri dopo la 25ª giornata: Joronen saldamente al primo posto
Venticinquesima giornata di Serie B che va in archivio con tante certezze sempre più consoliate. Tipo quella che vede le prime sei della graduatoria (Venezia, Frosinone, Monza, Palermo, Catanzaro e Modena) portare tutte a casa i tre punti, così come continua il trend positivo di Sudtirol e Sampdoria nella seconda parte della classifica. In coda sorride solo il Pescara che ritrova la vittoria grazie ad uno dei suoi 'cavalli di ritorno', Gaston Brugman.
Dopo ogni turno del campionato cadetto torna puntuale lo speciale di TuttoMercatoWeb.com dedicato ai migliori giocatori per media voto. Questa la classifica dei migliori portieri del campionato cadetto dopo la venticinquesima giornata. Nel dettaglio il nome del giocatore, la squadra di appartenenza, la media voto ed il numero di presenze:
Classifica Portieri
1. Joronen (Palermo) 6.56 (24)
2. Klinsmann (Cesena) 6.32 (25)
3. Pigliacelli (Catanzaro) 6.30 (25)
4. Sorrentino (Padova) 6.27 (13)
5. Festa (Mantova) 6.25 (18)
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Commenti e approfondimenti con una grande firma del nostro giornalismo.
Dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 11.30