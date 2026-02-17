Colonnese torna su Inter-Juventus: "Io sto zitto, ma allora nel '98 non è successo nulla?"
TUTTO mercato WEB
Francesco Colonnese, ex difensore dell'Inter, è intervenuto su Rai 2 durante Il Processo al 90° e ha parlato di Inter-Juventus e dell'episodio più discusso di tutto il weekend: "Io ero allo stadio a vedere la partita e nessuno di noi, se non avessimo rivisto l'immagine, aveva la sensazione che Bastoni avesse simulato. Chi ha giocato a calcio sa, non voglio giustificare La Penna, ma chi fa questo sport in campo si trasforma".
Colonnese però non ci sta e prosegue, rispondendo così a chi rinvanga avvenimenti passati: "Io sto zitto, ma allora nel '98 non è successo nulla? Dobbiamo accettare tutto quello che è successo?. Chi sa perché quando giochiamo all'estero soffriamo i ritmi, in Italia si fischiano subito i contatti".
Altre notizie Serie A
Editoriale di Raimondo De Magistris La lezione di Marotta ai suoi colleghi due giorni dopo il clamoroso errore. Juventus e Atalanta per continuare a smentire una 'comoda' bugia (e fare meglio di un anno fa)
Le più lette
1 La lezione di Marotta ai suoi colleghi due giorni dopo il clamoroso errore. Juventus e Atalanta per continuare a smentire una 'comoda' bugia (e fare meglio di un anno fa)
3 Marotta scende in campo su Bastoni e cita Perisic-Cuadrado: Juve perplessa, il racconto della giornata
Ora in radio
09:40A Tutta C live!
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
11:00Editoriale
Commenti e approfondimenti con una grande firma del nostro giornalismo.
Dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 11.30
Commenti e approfondimenti con una grande firma del nostro giornalismo.
Dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 11.30
Primo piano
Marotta scende in campo su Bastoni e cita Perisic-Cuadrado: Juve perplessa, il racconto della giornata
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Pronostico Borussia Dortmund-Atalanta, la Dea vuole riscrivere la storia dopo l'eliminazione del 2018
Calcio femminile