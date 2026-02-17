Colonnese torna su Inter-Juventus: "Io sto zitto, ma allora nel '98 non è successo nulla?"

Francesco Colonnese, ex difensore dell'Inter, è intervenuto su Rai 2 durante Il Processo al 90° e ha parlato di Inter-Juventus e dell'episodio più discusso di tutto il weekend: "Io ero allo stadio a vedere la partita e nessuno di noi, se non avessimo rivisto l'immagine, aveva la sensazione che Bastoni avesse simulato. Chi ha giocato a calcio sa, non voglio giustificare La Penna, ma chi fa questo sport in campo si trasforma".

Colonnese però non ci sta e prosegue, rispondendo così a chi rinvanga avvenimenti passati: "Io sto zitto, ma allora nel '98 non è successo nulla? Dobbiamo accettare tutto quello che è successo?. Chi sa perché quando giochiamo all'estero soffriamo i ritmi, in Italia si fischiano subito i contatti".