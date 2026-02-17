Atalanta pronta a sfidare il Borussia Dortmund, Palladino: "Vogliamo metterli in difficoltà"

L'Atalanta ha lavorato a Zingonia prima di partire alla volta di Dortmund, dove oggi sfiderà i gialloneri: Assenti i due infortunati Charles de Ketelaere e Giacomo Raspadori, aggregati invece al gruppo Mitchel Bakker, di rientro da un lungo guaio fisico, e il giovane attaccante Dominic Vavassori, in forza alla selezione Under 23 che gioca in Serie C.

Raffaele Palladino, tecnico dell'Atalanta, ha incontrato i giornalisti nella sala stampa del Signal Iduna Park e risposto alle varie curiosità dei giornalisti alla vigilia della sfida al Borussia Dortmund: "Sappiamo che ci sono due partite a disposizione quindi si ragiona anche centottanta minuti ma non bisogna mai pensare alla prossima, bisogna pensare a questa, a quella di domani sera che è una partita sicuramente difficile contro una squadra forte, sappiamo che hanno grande individualità, che sono secondi in classifica in Bundesliga, a 6 punti dal Bayern, fanno tanti gol, è una squadra di grande individualità ma noi vogliamo essere competitivi, vogliamo cercare di mettere in difficoltà il Borussia con la mentalità giusta, abbiamo entusiasmo, stiamo bene fisicamente, abbiamo avuto poco tempo per preparare questa gara ma ho visto grande concentrazione da parte dei ragazzi, grande entusiasmo e quindi bisogna andare in campo leggeri, sfrontati con la personalità che abbiamo e cercare di giocarci la partita".

Come sta Scamacca, domani può tornare a giocare titolare?

"Gianluca sta bene, ha recuperato appieno, il piccolo infortunio che aveva avuto ovviamente prima della partita contro la Cremonese nella rifinitura è alle spalle e quindi ha recuperato, sta bene a disposizione come sono a disposizione tutti quanti gli altri, Krstovic, Sulemana, sapete che abbiamo come infortunati De Ketelaere e Raspadori, però un attacco abbiamo scelte giuste, oggi nella rifinitura ho provato due tre soluzioni, vediamo domani".